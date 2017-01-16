Vikings — Wolves of Midgard — трейлер

Kalypso Media (издатель Jagged Alliance: Back in Action и Tropico 5) представила общественности трейлер своей грядущей экшен-RPG — Vikings — Wolves of Midgard.

Vikings — Wolves of Midgard расскажет историю клана Волки Мидгарда, который оказался в самом эпицентре войны за выживание всего человечества. Рагнарек подкрался незаметно, а с ним пришли всевозможные малоприятные существа — от полчищ мертвецов до ледяных гигантов. Ну а разбираться с порождениями трёхлетней зимы придётся игрокам.

Как и во всякой экшен-RPG, в Vikings — Wolves of Midgard нам обещают динамичные бои, продвинутое древо умений, разрушаемое окружение, ну и «уникальную» систему ярости (без уникальности в наше время никак нельзя). Не забыли разработчики и о кооперативном режиме.

Выход Vikings — Wolves of Midgard запланирован на весну 2017 года, на PC, PS4 и Xbox One. Обладатели PC уже сейчас могут оформить предзаказ со скидкой 15%.