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Геймплей Nioh и подробности Season Pass

Koei Tecmo поделилась с общественностью подробностями сезонного пропуска своего самурайского клона Dark Souls, именуемого Nioh. Season Pass будет включать в себя три новых сюжетных главы:

  • Dragon of the North предложит игрокам совершить путешествие в раздираемые войной северные провинции Японии;
  • Defiant Honor окунёт их в глубины кровопролитной осады Осаки времён Зимней кампании;
  • Bloodshed’s End покажет, как завершилась осада Осаки во время Летней кампании.

Все дополнения будут включать в себя новые цепочки квестов и не виданных раннее врагов.

Сама Nioh, тем временем, уже отправилась на золото, а значит нет причин бояться переноса даты релиза, запланированной на 9 февраля 2017 года (эксклюзивно на PS4). Но для особо нетерпеливых мы представляем пару геймлейных видео из игры.

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Видео Nioh (PlayStation 4)

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