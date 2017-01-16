Геймплей Nioh и подробности Season Pass

Koei Tecmo поделилась с общественностью подробностями сезонного пропуска своего самурайского клона Dark Souls, именуемого Nioh. Season Pass будет включать в себя три новых сюжетных главы:

Dragon of the North предложит игрокам совершить путешествие в раздираемые войной северные провинции Японии;

предложит игрокам совершить путешествие в раздираемые войной северные провинции Японии; Defiant Honor окунёт их в глубины кровопролитной осады Осаки времён Зимней кампании;

окунёт их в глубины кровопролитной осады Осаки времён Зимней кампании; Bloodshed’s End покажет, как завершилась осада Осаки во время Летней кампании.

Все дополнения будут включать в себя новые цепочки квестов и не виданных раннее врагов.

Сама Nioh, тем временем, уже отправилась на золото, а значит нет причин бояться переноса даты релиза, запланированной на 9 февраля 2017 года (эксклюзивно на PS4). Но для особо нетерпеливых мы представляем пару геймлейных видео из игры.

Раз:

Два: