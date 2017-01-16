Кортни Б. Вэнс и Фелисити Хаффман сыграют пару в новой политической комедии ABC

Режиссёр и исполнительный продюссер юридического процедурала «Форс-мажоры» Антон Кроппер срежиссирует для телеканала ABC пилотный эпизод комедии «Либби и Малкольм». В главных ролях снимутся Фелисити Хаффман («Американское преступление») и Кортни Б. Вэнс («Американская история преступлений»).

Получасовая однокамерная комедия повествует о двух политиках из противоборствующих партий, которые, несмотря на связанные с их социальным статусом сложности, умудряются влюбиться и создать семью. Кортни Б. Вэнс сыграет Малкольма — спокойного, уверенного в себе либерала и отца троих детей, умеющего расположить к себе любого. Недавно он женился на Либби (Хаффман) — сильной, выдающейся республиканке, покорившей его сердце. И теперь двум непримиримыми соперниками в новом политическом ток-шоу придётся налаживать совместную жизнь.

Сценарий напишут Кенья Беррис и Виджал М. Пател, известные по работе над сериалом «Черноватый». Пилотный эпизод покажут в этом году.