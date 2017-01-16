На волне успеха шпионского мини-сериала «Ночной администратор» — триумфатора недавней церемонии вручения наград «Золотой глобус» — телеканалы AMC и BBC вновь объединятся для экранизации другого известного романа Джона Ле Карре под названием «Шпион, пришедший с холода».

События в литературном первоисточнике разворачиваются в 1962 году, в разгар холодной войны. В центре истории — противостояние офицера британской разведки Алека Лимаса, чья агентурная сеть в Восточном Берлине была уничтожена, и оперативника контрразведки ГДР Ганса Дитера Мундта, приложившего руку к убийствам агентов.

За этот роман Ле Карре удостоился премии Британской ассоциации детективного и политического романа «Золотой кинжал», а также премии «Эдгар», присуждаемой «Обществом американского детектива».

Сам автор в успехе новой адаптации не сомневается:

Я очень взволнован проектом и абсолютно уверен в команде.

«Шпион, пришедший с холода» уже пережил экранизацию — в 1965 году вышел одноимённый фильм Мартина Ритта с Ричардом Бёртоном, Клэр Блум и Оскаром Вернером в главных ролях.

Сценарий будущего мини-сериала напишет оскароносный Саймон Бофой («Миллионер из трущоб», «127 часов»).