 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
Метагалактический мегакинопортал
Новости сериалов — лучшее за неделю TV Land дал добро на съёмки первого сезона «Смертельного влечения» «Три икса: Мировое господство» — первый телеролик Подкаст на колёсах. «Кредо убийцы» Второй сезон сериала «Константин» будет анимационным
СЕРИАЛЫ
 
Первоисточник: www.hollywoodreporter.com Прямая ссылка на новость:

Создатели «Ночного администратора» готовят новый сериал по роману Ле Карре

На волне успеха шпионского мини-сериала «Ночной администратор» — триумфатора недавней церемонии вручения наград «Золотой глобус» — телеканалы AMC и BBC вновь объединятся для экранизации другого известного романа Джона Ле Карре под названием «Шпион, пришедший с холода».

События в литературном первоисточнике разворачиваются в 1962 году, в разгар холодной войны. В центре истории — противостояние офицера британской разведки Алека Лимаса, чья агентурная сеть в Восточном Берлине была уничтожена, и оперативника контрразведки ГДР Ганса Дитера Мундта, приложившего руку к убийствам агентов.

За этот роман Ле Карре удостоился премии Британской ассоциации детективного и политического романа «Золотой кинжал», а также премии «Эдгар», присуждаемой «Обществом американского детектива».

Сам автор в успехе новой адаптации не сомневается:

Я очень взволнован проектом и абсолютно уверен в команде.

«Шпион, пришедший с холода» уже пережил экранизацию — в 1965 году вышел одноимённый фильм Мартина Ритта с Ричардом Бёртоном, Клэр Блум и Оскаром Вернером в главных ролях.

Сценарий будущего мини-сериала напишет оскароносный Саймон Бофой («Миллионер из трущоб», «127 часов»).

+ Обсудить

Похожие материалы

 
Кино «Золотой глобус 2017» — победители
 
Номинанты на премию «Золотой глобус 2017»: Сериалы
 
Номинанты на премию «Эмми 2016»

Тоже интересно

 
Кино Трейлер фильма «Монстр-траки»
 
Кино Сборы фильмов в США за 19–21 августа: «Отряд самоубийц» остался в лидерах, из «Бен-Гура» не вышел блокбастер
 
Аниме ЕВА-128: Щуки-мудаки
 
Кино Рецензия на фильм «В сердце моря»
 
Игры Red Dead Redemption 2 — трейлер
 
Кино Трейлер фильма «Притяжение»
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
Нашли ошибку в мобильной версии?

Новые комментарии

КГ в соцсетях
ВКонтакте.Кино ВКонтакте.Игры ВКонтакте.Аниме YouTube
Виджет Яндекса

Все новости

О кино

О сериалах

Об играх

Об аниме

Новости от GameMag
Toby: The Secret Mine - навеянный Limbo пазл-платформер скоро выйдет на Xbox One и Wii U, представлен релизный трейлер Project Octopath Traveler - новые подробности эксклюзивной JRPG для Nintendo Switch от Square Enix Conan Exiles - официальные системные требования PC-версии игры и свежее геймплейное видео Тецуя Номура прокомментировал ход разработки Final Fantasy VII Remake и Kingdom Hearts Punch Club от отечественных разработчиков выйдет на Nintendo 3DS
Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News Наруто Гранд
© 2002–2017 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика