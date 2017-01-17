Актёр, стендап-комик, продюсер и режиссёр Луи Си Кей на пару с таким же многостаночником Альбертом Бруксом записались актёрами озвучивания в мультсериал под рабочим названием «Копы». Кабельный канал TBS заказал съёмки первого 10-серийного сезона анимационной комедии о стражах порядка.

Луи Си Кей и Альберт Брукс подарят свои голоса главным героям мультипликационной истории, которых зовут Лу и Ал. Парни работают в патрульной полиции Лос-Анджелеса, всеми силами стремясь служить и защищать, однако частенько терпят неудачу по всем фронтам и всё же унывать по таким мелочам не собираются.

Вдобавок Брукс и Си Кей выступают исполнительными продюсерами проекта наравне с Грегом Дэниелсом («Парки и зоны отдыха», «Земляне»), Дино Стаматопулосом, Дэйвом Бекки и Говардом Кляйном. Производством займутся FX Productions, Studio T и продюсерская студия Луи Си Кея Pig Newton. Премьера анимационного сериала состоится в следующем году.