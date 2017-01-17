«Семёрка Идолов» — авторы и сэйю

И снова раздаются новости об очередных поющих мальчиках — анонсированная ещё в августе прошлого года анимационная адаптация мультимедийного проекта Bandai Namco «Семёрка Идолов» (Idolish 7) получила авторский состав.

Команда сэйю в аниме перешла из одноименной мобильной игры и выглядит следующим образом.