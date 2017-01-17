«Семёрка Идолов» — авторы и сэйю

И снова раздаются новости об очередных поющих мальчиках — анонсированная ещё в августе прошлого года анимационная адаптация мультимедийного проекта Bandai Namco «Семёрка Идолов» (Idolish 7) получила авторский состав.
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Авторы
|Режиссёр
|Макото Бесщо
|«Шангри-Ла»
|Сценарист
|Аюми Секине
|«Парень на подушке», «Судьба: Великий Приказ — Первый приказ»
|Дизайнер персонажей
|Казуми Фукагава
|«По ту сторону стекла», «Инари, лисы и волшебная любовь»
|Оригинальный дизайн персонажей
|Арина Танемура
|Супервизор проекта
|Эй Аоки
|«Альдноа. Зеро», «Судьба: Ноль»
|Студия
|TROYCA
Команда сэйю в аниме перешла из одноименной мобильной игры и выглядит следующим образом.
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Сэйю
|Иори Изуми
|Тощики Масуда
|Масаёщи Хазама в «Самурае Фламенко», Эйдзиро Кирищима в «Моей геройской академии»
|Участник группы «Семёрка Идолов»
|Ямато Никайдо
|Юсуке Щирай
|Ио Наруко в «Красавчиках из школьного клуба защиты Земли: Любовь!»
|Участник группы «Семёрка Идолов»
|Мицуки Изуми
|Цубаса Ёнага
|Сангаку Манами в «Слабаке педальном»
|Участник группы «Семёрка Идолов»
|Тамаки Ёцуба
|КЕНН
|Акихито Канбара в «За пределом»
|Участник группы «Семёрка Идолов»
|Соуго Оусака
|Ацуши Абе
|Тома Камидзё в «Индексе волшебства», Моритака Мащиро в «Бакумане»
|Участник группы «Семёрка Идолов»
|Наги Рокуя
|Такуя Эгучи
|Хачиман Хикигая в «Мой подростковый ромком не складывается, как и ожидалось»
|Участник группы «Семёрка Идолов»
|Рику Нанасе
|Кенщо Оно
|Тецуя Куроко в «Баскетболе Куроко»
|Участник группы «Семёрка Идолов»
|Гаку Яотомэ
|Ватару Хатано
|Гаджил в «Фэйри Тэйл», Такуми Кибакава в «Валврейве Освободителе»
|Участник группы «Триггер»
|Тен Кудзё
|Сома Сайто
|Харуто Камидзо в «Хару-Чика: Харута и Чика наслаждаются юностью», Адлет Майер в «Героях шести цветов»
|Участник группы «Триггер»
|Рюнноске Цунащи
|Такуя Сато
|Цезарь Цепелли в «Безумных приключениях ДжоДжо»
|Участник группы «Триггер»