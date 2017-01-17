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Первоисточник: www.animenewsnetwork.com Прямая ссылка на новость:

«Семёрка Идолов» — авторы и сэйю

И снова раздаются новости об очередных поющих мальчиках — анонсированная ещё в августе прошлого года анимационная адаптация мультимедийного проекта Bandai Namco «Семёрка Идолов» (Idolish 7) получила авторский состав.

Авторы
Режиссёр Макото Бесщо «Шангри-Ла»
Сценарист Аюми Секине «Парень на подушке», «Судьба: Великий Приказ — Первый приказ»
Дизайнер персонажей Казуми Фукагава «По ту сторону стекла», «Инари, лисы и волшебная любовь»
Оригинальный дизайн персонажей Арина Танемура
Супервизор проекта Эй Аоки «Альдноа. Зеро», «Судьба: Ноль»
Студия TROYCA

Команда сэйю в аниме перешла из одноименной мобильной игры и выглядит следующим образом.

Сэйю
Иори Изуми Тощики Масуда Масаёщи Хазама в «Самурае Фламенко», Эйдзиро Кирищима в «Моей геройской академии»
Участник группы «Семёрка Идолов»
Ямато Никайдо Юсуке Щирай Ио Наруко в «Красавчиках из школьного клуба защиты Земли: Любовь!»
Участник группы «Семёрка Идолов»
Мицуки Изуми Цубаса Ёнага Сангаку Манами в «Слабаке педальном»
Участник группы «Семёрка Идолов»
Тамаки Ёцуба КЕНН Акихито Канбара в «За пределом»
Участник группы «Семёрка Идолов»
Соуго Оусака Ацуши Абе Тома Камидзё в «Индексе волшебства», Моритака Мащиро в «Бакумане»
Участник группы «Семёрка Идолов»
Наги Рокуя Такуя Эгучи Хачиман Хикигая в «Мой подростковый ромком не складывается, как и ожидалось»
Участник группы «Семёрка Идолов»
Рику Нанасе Кенщо Оно Тецуя Куроко в «Баскетболе Куроко»
Участник группы «Семёрка Идолов»
Гаку Яотомэ Ватару Хатано Гаджил в «Фэйри Тэйл», Такуми Кибакава в «Валврейве Освободителе»
Участник группы «Триггер»
Тен Кудзё Сома Сайто Харуто Камидзо в «Хару-Чика: Харута и Чика наслаждаются юностью», Адлет Майер в «Героях шести цветов»
Участник группы «Триггер»
Рюнноске Цунащи Такуя Сато Цезарь Цепелли в «Безумных приключениях ДжоДжо»
Участник группы «Триггер»
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Семёрка Идолов (Idolish 7)

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