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КГ-Подкаст: Больше, длиннее и без купюр
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КИНО
 
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Розыгрыш кодов фильма «Война против всех» на iTunes

Всеяредакция и компания Arthouse приглашают читателей КГ принять участие в розыгрыше кодов на фильм «Война против всех» в iTunes.

Криминальную комедию с Александром Скарсгардом и Майклом Пенья в HD-качестве можно приобрести уже сейчас за 249 рублей вот по этой ссылке.

Чтобы принять участие в розыгрыше, нужно выполнить три простых действия:

  1. Вступить в нашу группу во Вконтакте или подписаться на страницу в Фейсбуке.

  2. Дать ссылку на розыгрыш в какой-нибудь социальной сети (можно в блоге) или перепостить наши записи во Вконтакте или Фейсбуке.

  3. Оставить заявку на КГ, не забыв дать ссылку на то место, где вы рассказали о розыгрыше (то есть на свою запись или перепост).

После этого можно принести жертву Генератору Случайных Чисел и ждать новостей о победителях — либо на нашем сайте, либо в своей электронной почте, либо в своей соцсети.

В нашем полном распоряжении — 5 промо-кодов на фильм, которые мы и разыграем среди участников.

Итоги мы подведём 23 января. Следите за новостями и на всякий случай проверяйте свою почту.

Поехали!
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Розыгрыши Война против всех

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Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
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