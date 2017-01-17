Розыгрыш кодов фильма «Война против всех» на iTunes

Всеяредакция и компания Arthouse приглашают читателей КГ принять участие в розыгрыше кодов на фильм «Война против всех» в iTunes.

Криминальную комедию с Александром Скарсгардом и Майклом Пенья в HD-качестве можно приобрести уже сейчас за 249 рублей вот по этой ссылке.

Чтобы принять участие в розыгрыше, нужно выполнить три простых действия:

Вступить в нашу группу во Вконтакте или подписаться на страницу в Фейсбуке. Дать ссылку на розыгрыш в какой-нибудь социальной сети (можно в блоге) или перепостить наши записи во Вконтакте или Фейсбуке. Оставить заявку на КГ, не забыв дать ссылку на то место, где вы рассказали о розыгрыше (то есть на свою запись или перепост).

После этого можно принести жертву Генератору Случайных Чисел и ждать новостей о победителях — либо на нашем сайте, либо в своей электронной почте, либо в своей соцсети.

В нашем полном распоряжении — 5 промо-кодов на фильм, которые мы и разыграем среди участников.

Итоги мы подведём 23 января. Следите за новостями и на всякий случай проверяйте свою почту.