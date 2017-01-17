«Брокмайр» — трейлер

Комедийный сериал «Брокмайр» с Хэнком Азария и Амандой Пит стартует 5 апреля на кабельном канале IFC.

Джим Брокмайр (Азария) — знаменитый комментатор игр Главной лиги бейсбола. Узнав об изменах жены, он, однако, послав к чертям профессионализм, слетел с катушек в прямом эфире. Ролик с буйствующим Брокмайром попал в сеть, превратив бывшую звезду во всеобщее посмешище. Но десять лет спустя главный герой решает восстановить свою карьеру и наладить личную жизнь, устроившись комментатором игр низшей бейсбольной лиги в крохотном Морристауне.

Режиссёром проекта выступает Тим Киркби («Бруклин 9-9», «Мужчина ищет женщину»), сценаристом — Джоэл Чёрч-Купер («Непригодные для свиданий»).