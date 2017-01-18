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Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:

USA Network заказал съёмки криминального триллера с Джессикой Бил

Кабельному каналу USA пришёлся по душе пилотный эпизод проекта-антологии «Грешница» и он дал добро на съёмки полного первого сезона криминального триллера, главные роли в котором сыграют Джессика Бил («Иллюзионист») и Билл Пуллман («День независимости: Возрождение»).

Экранизация одноимённого романа Петры Хаммесфар рассказывает о том, как однажды молодая мать (Бил) в приступе необъяснимой ярости совершает публичный акт агрессии и, к своему ужасу, не в состоянии объяснить причины своего странного поведения. Следователь (Пуллман), взявшийся разобраться в инциденте, полон решимости выяснить скрытые мотивы главной героини, которые связаны с тёмными тайнами её запутанного прошлого.

Вдобавок Бил числится исполнительным продюсером сериала наряду с режиссёром пилотного эпизода Антонио Кампосом и его сценаристом Дереком Саймондсом («Клуб жён астронавтов»). Производственный процесс курирует Universal Cable Productions.

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