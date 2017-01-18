«Королевский наставник» — первый тизер и авторы

Стартующий в весеннем сезоне анимационный сериал по комедийной педагогической манге «Королевский наставник» (Oushitsu Kyōshi Heine) получил первый тизер, а также обзавёлся авторским составом.

Гейне Виттгенштейн — молодой профессор весьма щуплого телосложения, получивший приглашение от короля Граннцрайха стать наставником для четырёх юных принцев. Работа эта почётная, но отнюдь не лёгкая: каждый из принцев обладает ярким характером, отличающим его от братьев, так что к каждому нужен индивидуальный подход. Непросто будет миниатюрному преподавателю заслужить уважение учеников, которые куда выше его и по росту, и по положению.