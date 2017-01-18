«Королевский наставник» — первый тизер и авторы

Стартующий в весеннем сезоне анимационный сериал по комедийной педагогической манге «Королевский наставник» (Oushitsu Kyōshi Heine) получил первый тизер, а также обзавёлся авторским составом.
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Авторы
|Режиссёр
|Кацуя Кикучи
|«Воспоминания айдола»
|Сценарий
|Кимико Уено
|«Стать ведьмой»
|Дизайн персонажей
|Рена Окуяма
|«Воспоминания айдола»
|Композитор
|Кейдзи Инай
|«Цеплять девчонок в Подземелье дурно?», «Компания „Эпидемия“: Моэ-захватчик»
|Студия
|Bridge
Гейне Виттгенштейн — молодой профессор весьма щуплого телосложения, получивший приглашение от короля Граннцрайха стать наставником для четырёх юных принцев. Работа эта почётная, но отнюдь не лёгкая: каждый из принцев обладает ярким характером, отличающим его от братьев, так что к каждому нужен индивидуальный подход. Непросто будет миниатюрному преподавателю заслужить уважение учеников, которые куда выше его и по росту, и по положению.