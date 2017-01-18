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Первоисточник: www.animenewsnetwork.com Прямая ссылка на новость:

«Королевский наставник» — первый тизер и авторы

Стартующий в весеннем сезоне анимационный сериал по комедийной педагогической манге «Королевский наставник» (Oushitsu Kyōshi Heine) получил первый тизер, а также обзавёлся авторским составом.

Авторы
Режиссёр Кацуя Кикучи «Воспоминания айдола»
Сценарий Кимико Уено «Стать ведьмой»
Дизайн персонажей Рена Окуяма «Воспоминания айдола»
Композитор Кейдзи Инай «Цеплять девчонок в Подземелье дурно?», «Компания „Эпидемия“: Моэ-захватчик»
Студия Bridge

Гейне Виттгенштейн — молодой профессор весьма щуплого телосложения, получивший приглашение от короля Граннцрайха стать наставником для четырёх юных принцев. Работа эта почётная, но отнюдь не лёгкая: каждый из принцев обладает ярким характером, отличающим его от братьев, так что к каждому нужен индивидуальный подход. Непросто будет миниатюрному преподавателю заслужить уважение учеников, которые куда выше его и по росту, и по положению.

 
 
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Видео Королевский наставник (Ōshitsu Kyōshi Heine)
 20 октября 2016 годаАнонс аниме «Королевский наставник»

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Анонс аниме «Королевский наставник»

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