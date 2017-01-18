О крафте и сексе в Mass Effect: Andromeda

Bioware продолжает доносить информацию о Mass Effect: Andromeda не столько через трейлеры или интервью, сколько через твиттер. Так, одной из анонсированных там возможностей «Андромеды» стала система крафта, доселе невиданная в серии Mass Effect. Как отмечает ведущий дизайнер проекта Ян Фрейзер, крафт позволит сначала создавать самое разнообразное вооружение, начиная со снайперской винтовки и заканчивая Кроганским боевым молотом, а потом и давать ему собственные названия (привет, «Инквизиция»!).

Что до более интересной темы половых связей в Mass Effect: Andromeda, то мы уже знали, что заманить в кровать можно будет представителей самых разных рас и полов. Но продюсер Майкл Гэмбл решил дополнительно уточнить, что их заботит не только количество сексуальных вставок, но и их качество. И заявил, что «Секс в игре будет очень хорош». Только вот когда Майкла попросили сравнить подобные сцены в «Андромеды» с «Ведьмаком 3», лавочка информации почему-то прикрылась.

В цифре Mass Effect: Andromeda выходит уже 21 марта 2017 года, а на дисках — двумя днями позже.