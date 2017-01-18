Сиквел «Порока на экспорт» может вернуться к жизни

В 2012 году режиссёр Дэвид Кроненберг планировал снять сиквел своего криминального триллера «Порок на экспорт» (Eastern Promises), но студия Focus Features без объяснений умертвила проект. Вигго Мортенсен, Венсан Кассель и другие актёры из оригинального фильма 2007 года должны были вернуться.

Но вот кастинговое агентство My Entertainment World уверяет, что в марте этого года стартует производство второй части под рабочим названием Body Cross.

Сюжет рассказывает, как некомпетентный бандюган Кирилл и его водитель-пособник Николай наследуют трон криминального авторитета, разумеется, Кирилл до сих пор не подозревает, что Николай — внедрённый агент федеральной службы безопасности России.

В 2012 году Кроненберг всерьез планировал дорассказать историю двух центральных персонажей. Например, главному постановщику очень хотелось вернуть героя Мортенсена в Россию.

Автор истории «Порока на экспорт» Стивен Найт написал сценарий продолжения. My Entertainment World, конечно же, не уточняет, кто исполнит ведущие роли и остался ли режиссёр первой части у руля.