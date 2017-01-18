Подробности Shiness: The Lightning Kingdom

В далёком 2014 году мы уже писали о занятном ролевом экшене Shiness, собиравшем средства на «Кикстартере». И вот недавно студия Enigami объявила, что игра уже практически готова в версии для PC, а оставшееся до скорого релиза время будет потрачено на полировку портов на PS4 и Xbox One.

Не поскупились разработчики и на факты касательно Shiness: The Lightning Kingdom:

Прохождение займёт в среднем 35 часов;

Более 30 боссов;

Более 100 различных типов врагов;

Два часа оригинальной музыки;

30 различных магических заклинаний;

Уникальная система крафта.

Выход игры запланирован на весну этого года. Нам же остаётся пожелать удачи студии Enigami и их первой игре.