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Подробности Shiness: The Lightning Kingdom

В далёком 2014 году мы уже писали о занятном ролевом экшене Shiness, собиравшем средства на «Кикстартере». И вот недавно студия Enigami объявила, что игра уже практически готова в версии для PC, а оставшееся до скорого релиза время будет потрачено на полировку портов на PS4 и Xbox One.

Не поскупились разработчики и на факты касательно Shiness: The Lightning Kingdom:

  • Прохождение займёт в среднем 35 часов;
  • Более 30 боссов;
  • Более 100 различных типов врагов;
  • Два часа оригинальной музыки;
  • 30 различных магических заклинаний;
  • Уникальная система крафта.

Выход игры запланирован на весну этого года. Нам же остаётся пожелать удачи студии Enigami и их первой игре.

 
 
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Темы
 
Видео Shiness: The Lightning Kingdom (PC, PlayStation 4, Xbox One)
 12 мая 2014 годаЕщё одна РПГ на Кикстартере

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