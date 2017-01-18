Подробности Shiness: The Lightning Kingdom

В далёком 2014 году мы уже писали о занятном ролевом экшене Shiness, собиравшем средства на «Кикстартере». И вот недавно студия Enigami объявила, что игра уже практически готова в версии для PC, а оставшееся до скорого релиза время будет потрачено на полировку портов на PS4 и Xbox One.
Не поскупились разработчики и на факты касательно Shiness: The Lightning Kingdom:
- Прохождение займёт в среднем 35 часов;
- Более 30 боссов;
- Более 100 различных типов врагов;
- Два часа оригинальной музыки;
- 30 различных магических заклинаний;
- Уникальная система крафта.
Выход игры запланирован на весну этого года. Нам же остаётся пожелать удачи студии Enigami и их первой игре.