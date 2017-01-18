Nioh — трейлер последней демоверсии

Авторы Nioh решили выпустить ещё одну демоверсию своей многообещающей игры. Уверенности этих граждан остаётся лишь позавидовать: далеко не каждый платный релиз содержит столько контента, сколько вкладывала Team Ninja в одну демоверсию, а она их сделала уже даже не две, а три.

Как и в прошлые разы, новое демо Nioh будет доступно лишь ограниченное время: с 21 по 22 января. Скачать его, впрочем, рекомендуют заранее, чтобы начать прохождение при первой же возможности.

Другой элемент, роднящий третью демоверсию с её предшественницами — награды, которые могут заработать игроки. Собственно, данная демка предлагает аж три награды: Шлем Людоеда за прохождение главной миссии и Печати из прошлых тестов тем, кто осилит усложнённый «сумеречный» вариант уровня. Интересно, а не обидятся ли тестеры, успешно проходившие альфу и бету, что теперь обе эти награды можно будет получить одним махом?

Так или иначе, Nioh выйдет уже 9 февраля. Тогда-то игроки и смогут воспользоваться полученными за время трёх тестов сокровищами.