ABC заказал съёмки пилота очередной юридической драмы от Shondaland

ABC продолжает шагать впереди планеты всей по количеству заказанных пилотов в этом телесезоне. На этот раз выбор канала пал на безымянную юридическую драму производственной компании Shondaland. Сценаристом проекта выступит Пол Уильям Дэвис («Скандал»), исполнительными продюсерами — неразлучный тандем Шонды Раймс и Бетси Бирс.

Действие сериала развернётся в федеральном суде Южного округа Нью-Йорка. Драма расскажет о работе юристов противоборствующих сторон — защиты и обвинения, разруливающих самые крупные и громкие дела в стране. Разумеется, личные жизни героев неминуемо переплетаются.

Таким образом, компания Шонды Раймс остаётся главным поставщиком сериалов для ABC и ABC Studios. За плечами компании такие флагманы телеканала, как «Анатомия страсти», «Скандал», «Как избежать наказания за убийство» и «Ловушка».