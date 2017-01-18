AMC снимает мистическую драму от автора «Пробуждения»

Кабельный канал AMC в обход пилотного стадии запустил в разработку первый сезон мистической драмы Furniss.

Это история о девушке-сироте, чья новая жизнь в семье её биологического отца обрастает сложностями из-за происходящих в провинциальном городке таинственных сверхъестественных событий, связанных с главной героиней.

Кайл Киллен («Пробуждение») выступает шоураннером сериала и его исполнительным продюсером наравне с Килленом, Скоттом Пеннингтоном и соавтором сценария Мелани Марнич («ОА»). Мэкон Блэр написал сценарий пилота, основанный на оригинальной идее создателей триллера «Не дыши» Родольфо Саягеса и Федерико Альвареса — режиссёра проекта. Производством займутся Paramount TV, Anonymous Content и AMC Studios.