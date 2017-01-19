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«Путешествие на Запад 2» — трейлер

Уже 28 января в Китае выйдет «Путешествие на Запад 2» (Journey to the West: Demon Chapter) — продолжение блокбастера Стивена Чоу, четыре года назад в одной только Поднебесной собравшего около $ 200 млн и до сих пор являющегося одним из самых кассовых фильмов страны.

Сиквел снял уже не Стивен Чоу («Разборки в стиле кунг-фу», «Убойный футбол», «Русалка») — тот лишь работал над сценарием и продюсировал. В режиссёрском кресле на этот раз оказался небезызвестный Цуй Харк, на чьём счету легендарные фильмы «Однажды в Китае» и «Близнецы-драконы».

В любом случае, добро пожаловать в настоящее китайское безумие!

 
 
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Видео Путешествие на Запад 2
 23 декабря 2013 годаТрейлер фильма «Путешествие на Запад»

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