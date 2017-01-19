Уже 28 января в Китае выйдет «Путешествие на Запад 2» (Journey to the West: Demon Chapter) — продолжение блокбастера Стивена Чоу, четыре года назад в одной только Поднебесной собравшего около $ 200 млн и до сих пор являющегося одним из самых кассовых фильмов страны.

Сиквел снял уже не Стивен Чоу («Разборки в стиле кунг-фу», «Убойный футбол», «Русалка») — тот лишь работал над сценарием и продюсировал. В режиссёрском кресле на этот раз оказался небезызвестный Цуй Харк, на чьём счету легендарные фильмы «Однажды в Китае» и «Близнецы-драконы».

В любом случае, добро пожаловать в настоящее китайское безумие!