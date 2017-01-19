Всё ещё грустный Бен Аффлек рассказал в интервью BBC 1 Radio про главный урок фильма «Бэтмен против Супермена»:

Я научился не давать интервью вместе с Генри Кавиллом, в которых я молчу, а всякие умники могут накладывать песни Саймона и Гарфанкела. Это — главный урок.

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«Хеллбой III» — наш шанс проголосовать правильно в 2017 году! Если за 24 часа наберём сто тысяч голосов, то обещаю пригласить на деловые посиделки Рона Перлмана и Майка Миньолу.

Режиссёрпровёл в своём микроблоге провокационное голосование:

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В Paramount ещё морально не готовы сделать этот шаг. В моём сценарии третьего фильма эти миры сталкиваются в конце истории, и мне тогда сразу сказали: «Пока что мы не в состоянии». Рано или поздно «Трансформеры» и «Бросок кобры» пересекутся — видимо, как только мистер Бэй закончит с роботами.