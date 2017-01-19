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Бессмысленные реплики грустного Бена Аффлека, неугомонного Гильермо дель Торо и набрасывающего Ди Джея Карузо

Всё ещё грустный Бен Аффлек рассказал в интервью BBC 1 Radio про главный урок фильма «Бэтмен против Супермена»:

Я научился не давать интервью вместе с Генри Кавиллом, в которых я молчу, а всякие умники могут накладывать песни Саймона и Гарфанкела. Это — главный урок.

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Режиссёр Гильермо дель Торо провёл в своём микроблоге провокационное голосование:

«Хеллбой III» — наш шанс проголосовать правильно в 2017 году! Если за 24 часа наберём сто тысяч голосов, то обещаю пригласить на деловые посиделки Рона Перлмана и Майка Миньолу.

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Ди Джей Карузо, на время отошедший от режиссуры «Броска кобры 3», борется за то, чтобы триквел скрестили с «Трансформерами»:

В Paramount ещё морально не готовы сделать этот шаг. В моём сценарии третьего фильма эти миры сталкиваются в конце истории, и мне тогда сразу сказали: «Пока что мы не в состоянии». Рано или поздно «Трансформеры» и «Бросок кобры» пересекутся — видимо, как только мистер Бэй закончит с роботами.

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 12 январяБессмысленные реплики Бена Аффлека, Тома Харди и сценаристов «Дэдпула»  2 январяБессмысленные реплики Мэттью Макконахи, Тайки Вайтити и Сильвестра Сталлоне 13 декабря 2016 годаБессмысленные реплики: Джастин Курзель про «Кредо убийцы 2», Тэрон Эджертон про «Kingsman: Золотое кольцо» и Сигурни Уивер про «Аватара 2» 6 декабря 2016 годаБессмысленные реплики Стража галактики Вина Дизеля, режиссёра Майкла Бэя и хорька Ти Джей Миллера

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Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
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Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
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