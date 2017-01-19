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Гейб Ньюэлл рассказал о планах Valve

18 января генеральный директор Valve Гейб Ньюэлл ответил на вопросы пользователей Reddit в рамках программы AMA («Спроси меня о чём угодно»). Представляем вашему вниманию ответы на наиболее интересные вопросы, заданные главе Valve.

Каков статус разработки Half-Life 3 или Half-Life 2: Episode 3?

Цифра три не должна упоминаться.

Valve хотя бы работает над полноценной однопользовательской игрой?

Да.

Анонимный источник из Valve раннее утверждал, что разработка Half-Life 3 отменена. Можно ли ему доверять?

Лично я доверяю всем анонимным источникам информации в Интернете.

Есть ли шанс, что во вселенной Half-Life / Portal появится новый IP?

Угу.

А разве вы не собирались делать фильм (или даже 2 фильма) в этой вселенной совместно с Джей Джей Абрамсом?

Угу. В процессе.

Для всех сомневающихся: фильмы подтверждены, а игры — нет?

Угу.

Сколько человек в данный момент работает над Counter-Strike: Global Offensive? Игровое коммьюнити расстроено отсутствием новых обновлений и тем фактом, что многие баги в игре не устраняются.

20-30 человек. Всё как всегда.

Когда Valve добавит новые серверы Counter-Strike: Global Offensive в других странах (например, в России)?

Мы постоянно добавляем новые серверы.

Привет, Гейб! Я недавно играл в Portal и Half-Life (обе серии просто великолепные). А какая ваша любимая игра от Valve?

Я думаю, что Portal 2 — наша самая лучшая одиночная игра. Из многопользовательских игр я больше всего играю в Dota 2.

Valve планирует сделать что-нибудь с движком Source 2 в обозримом будущем? Если да, то что?

Мы не только перенесли Dota 2 на этот движок, но и используем его в качестве нашего основного инструмента для разработки неанонсированных продуктов. Мы хотим, чтобы все, кто работает над играми в Valve использовали один движок. Также в наших планах сделать Source 2 более доступным для разработчиков, а потом и вовсе бесплатным.

Гейб, почему Valve, в отличии от других компаний, никак не комментирует этапы разработки своих игр и приложений?

Дело заключается в нашем подходе к созданию различных продуктов. За время разработки мы можем отменить игру или переделать её до неузнаваемости. Не хотим разочаровывать публику нашими решениями.

Что вдохновило вас заняться программированием?

Это было весело.

Valve заинтересовано в создании полноценных игр для Vive?

Да. Мы считаем, что виртуальная реальность является важным инструментом для создания интересных игр.

Люди часто вас узнают?

Да.

Люди, узнавшие вас, часто спрашивают о Half-Life 3 и других подобных вещах?

Да.

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