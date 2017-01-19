 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
КГ-Подкаст: Больше, длиннее и без купюр
Розыгрыш кодов фильма «Война против всех» на iTunes Дакота Фаннинг снимется в «Алиенисте» на канале TNT Apple подумывает о производстве сериалов «Три икса: Мировое господство» — первый телеролик Prison Break — второй трейлер пятого сезона
ИГРЫ
 
Прямая ссылка на новость:
3

Call of Cthulhu: The Official Video Game — второй трейлер

Студия Cyanide представила общественности новый трейлер хоррора о безумии — Call of Cthulhu. Игрок возьмёт на себя роль частного детектива Эдварда Прайса, который в силу своей профессии вынужден отправиться на остров Блэкуотер после загадочного убийства известной актрисы и её семьи. Во время расследования Прайс не единожды задумается о своём психическом здоровье, ведь чем больше он будет распутывать клубок тайн, тем менее реальным будет становиться происходящее вокруг.

Безумие, таинственные смерти, искалеченные киты, ну и, конечно же, Ктулху — всё это ждёт нас в новом ролевом детективном стелсе Call of Cthulhu. Игра выходит на PC, PS4 и Xbox One уже в этом году.

 
 
3 Обсудить
Темы
 
Видео Call of Cthulhu: The Official Video Game
 14 мая 2016 годаРаздвоение Call of Cthulhu 16 декабря 2016 годаКадры: Call of Cthulhu: The Official Video Game, Escape from Tarkov, Valkyria Revolution, Shenmue 3

Похожие материалы

 
Раздвоение Call of Cthulhu
 
Кадры: Call of Cthulhu: The Official Video Game, Escape from Tarkov, Valkyria Revolution, Shenmue 3

Тоже интересно

 
Кино Тизер фильма «Стив Джобс»
 
Ноль кадров в секунду. Выпуск 8
 
Кино Пол Верховен не одобрил ремейк «Звёздного десанта»
 
Кино Трейлер фильма «Зелёный ад»
 
Кино Первый международный трейлер фильма «Стражи галактики»
 
Кино Имена охотниц за привидениями
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
Нашли ошибку в мобильной версии?
КГ в соцсетях
ВКонтакте.Кино ВКонтакте.Игры ВКонтакте.Аниме YouTube
Виджет Яндекса

Все новости

О кино

О сериалах

Об играх

Об аниме

Новости от GameMag
Path of Exile - вдохновленный Diablo ролевой экшен анонсирован к релизу на Xbox One Call of Cthulhu - представлен свежий трейлер мистического детективного триллера по вселенной Говарда Лавкрафта NieR: Automata - ролевой экшен от Platinum Games получил свежие скриншоты c демонстрацией новых локаций, езды на животных и другого Electronic Arts анонсировала проведение мероприятия EA Play 2017 Halo Wars 2 - появилось множество геймплейных роликов грядущей стратегии от Creative Assembly и 343 Industries
Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News Наруто Гранд
© 2002–2017 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика