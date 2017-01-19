Call of Cthulhu: The Official Video Game — второй трейлер

Студия Cyanide представила общественности новый трейлер хоррора о безумии — Call of Cthulhu. Игрок возьмёт на себя роль частного детектива Эдварда Прайса, который в силу своей профессии вынужден отправиться на остров Блэкуотер после загадочного убийства известной актрисы и её семьи. Во время расследования Прайс не единожды задумается о своём психическом здоровье, ведь чем больше он будет распутывать клубок тайн, тем менее реальным будет становиться происходящее вокруг.

Безумие, таинственные смерти, искалеченные киты, ну и, конечно же, Ктулху — всё это ждёт нас в новом ролевом детективном стелсе Call of Cthulhu. Игра выходит на PC, PS4 и Xbox One уже в этом году.