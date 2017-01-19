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Первоисточники: deadline.comvariety.comtvline.com Прямая ссылка на новость:

Семейная драма «Это мы» получила продление сразу на два сезона

Поклонники могут ликовать! Обласканная критиками и публикой семейная драма NBC «Это мы» продлена сразу на два восемнадцатисерийных сезона.

В целом это было ожидаемо, учитывая зашкаливающие рейтинги сериала, вернувшегося в эфир после пятинедельного перерыва с новым личным рекордом — 3,0 в демографической категории «18–49» и 4,6 с учётом повторов. Средний рейтинговый показатель драмы составляет 2,6 в демо «18–49», а зрительская аудитория насчитывает 9,6 млн человек в первый день выхода эпизода. За семь дней показа он вырастает в среднем на 2 пункта и 5,0 млн зрителей. Рейтинговый результат девятой серии превзошёл показатели «Империи» — своего рода эталона хитовости.

Глава NBC Entertainment Дженнифер Сэлк расхваливает новичка:

Это безусловный хит и наш лучший проект за всё время. Мы не сомневаемся, что его ждёт долгая жизнь на нашем канале. В мире, где выходят сотни драматических сериалов, мы невероятно горды выпускать одну из лучших и самых высокорейтинговых драм на телевидении.

Главные роли в проекте исполняют Майло Вентимилья, Мэнди Мур, Джастин Хартли, Крисси Мец, Стерлинг К. Браун, Сьюзэн Келечи Уотсон, Крис Салливан и Рон Сепас Джонс.

Дэн Фогельман («Галавант», «Подача») выступает сценаристом и исполнительным продюсером совместно с Дональдом Тоддом («Сонная лощина»), Джесс Розенталь, Чарли Гоголаком и режиссёрами Кеном Олином, Джоном Рекуа и Гленном Фикаррой. Производством занимается 20th Century Fox Television.

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