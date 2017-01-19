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Мультиплеер в Yooka-Laylee

Авторы трёхмерного платформера Yooka-Laylee объявили, что в их игре найдётся место для кооперативного прохождения и мультиплеера.

На многое, впрочем, не рассчитывайте. Синглплеер — душа и центр Yooka-Laylee. Просто если у игрока-одиночки найдётся друг, подруга или родственник, желающий поучаствовать в прохождении, то ему позволят поиграть за дополнительного персонажа, призванного собирать перья и лечебных бабочек, а также останавливать некоторые препятствия.

Мультиплеер же и вовсе состоит из восьми аркадных миниигр, для доступа к которым нужно собирать специальные монетки в основной игре.

Созданная выходцами из Rare Yooka-Laylee поступит в продажу 11 апреля по цене в $40. Но только на PC, PS4 и Xbox One — версия для Nintendo Switch выйдет когда-нибудь потом.

 
 
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Видео Yooka-Laylee (PC, PlayStation 4, Wii U, Xbox One)
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