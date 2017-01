Анонс Micro Machines World Series

После четвёртой части серия Micro Machines исчезла на добрый десяток лет. Был, конечно, условно-бесплатный мобильный релиз прошлого года, но на полноценное возвращение это всё-таки не тянет. Нет, вот теперь гонки с микромашинками возвращаются как следует: 21 апреля на PC, PS4 и Xbox One выйдет игра Micro Machines World Series.

Micro Machines World Series будет поддерживать сетевую игру на 12 игроков и локальный мультиплеер с 4 игроками на одном экране. Участникам предоставят 12 машинок на выбор — каждую со своими возможностями, вооружением и вариантами кастомизации.

Кроме классических режимов игры Race и Elimination, в Micro Machines World Series появится совершенно новый режим Battle Arenas, в котором игроки смогут бросить вызов своим друзьям или компьютерным соперникам и устроить самое настоящее массовое уничтожение в миниатюре. Ну а умение работать в команде и слаженно использовать уникальные возможности своих машин пригодится в таких режимах, как Capture the Flag и King of the Hill.

