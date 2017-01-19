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Детали дополнения The Division - Last Stand

Закончилась презентация последнего крупного дополнения к The DivisionThe Last Stand (оно же «Последний рубеж»).

Сами разработчики охарактеризовали своё дополнение следующим образом: «The Last Stand — это дополнение специально для тех кто любит PvP». Оно добавит в игру режим, действие которого развернётся на новой северной локации Тёмной зоны. В этом режиме будут сталкиваться две противоборствующие команды, по восемь человек в каждой. Их задача — захватывать специальные контрольные точки, охраняемые искусственным интеллектом. Захватив точку и выполнив определённые задания игроки получат специальную валюту, с помощью которой впоследствии смогут обезопасить своё присутствие на захваченной территории (активировать турели и различные маячки). Если вы беспокоитесь о потере очков Тёмной зоны и валюты, то спешим вас успокоить: в новом режиме штрафы за смерть действовать не будут.

Также разработчики обмолвились, что с дополнением в игру введут новое «Вторжение», но никаких подробностей относительно содержания пока не раскрыли.

Выход дополнения The Last Stand запланирован одновременно на PC, PS4 и Xbox One. О сроках подзадержавшегося релиза обещают сообщить в ближайшем будущем.

 
 
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Видео The Division - Последний рубеж (PC, PlayStation 4, Xbox One) The Division (PlayStation 4, Xbox One, PC)

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