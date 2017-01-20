Спустя десять лет ситком «Уилл и Грейс» возвращается с новым сезоном

Шестнадцатикратный обладатель премии «Эмми» культовый ситком «Уилл и Грейс» возвращается на NBC с новым, девятым по счёту 10-серийным сезоном.

Во многом это заслуга вышедшего в сентябре десятиминутного мини-эпизода, посвящённого выборам в США. Серия, воссоединившая четырёх главных героев проекта, мгновенно стала хитом, набрав 7 млн просмотров, что и натолкнуло NBC на мысль о полномасштабном возвращении, хотя в создании эпизода канал участия не принимал.

Медленно, но верно студия Universal TV смогла обеспечить возвращение в сериал всех его звёзд: Эрика Маккормака, Дебры Мессинг, Меган Маллалли и Шона Хейса.

В центре истории — четверо друзей из Нью-Йорка: адвокат Уилл Труман, его подруга — владелица собственной дизайнерской фирмы Грейс Адлер, светская львица и богачка Карен Уокер, а также вечно безработный актёр Джек Макфарленд.

Телеканал очень рад возвращению своего хита, а особенно — президент NBC Entertainment Роберт Гринблатт:

Мы безумно взволнованы тем, что одна из самых умных, забавных и значимых комедий в истории канала возвращается в эфир.

Исполнительными продюсерами вновь выступят Макс Мучник и Джон Кинэлли, режиссёром — легендарный Джеймс Берроуз, срежиссировавший все эпизоды ситкома. Премьера девятого сезона намечена на телесезон 2017–2018.