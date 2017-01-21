Conan Exiles — дневник разработчиков: «Господство в мире Конана»

Funcom поделилась новым дневником разработчиков Conan Exiles, в котором нас знакомят с Аватарами — громадными существами, призванными помогать игрокам в осадах враждебных поселений. Также ролик рассказывает о том, что не все рабы одинаково полезны. Ну и не обошлось без демонстрации PvP-составляющей игры. А то ведь для тех смельчаков, что решат играть в Conan Exiles по сети, среди главных противников будут не только мифические существа, но и другие игроки, которые постараются захватить вашу территорию ради ресурсов.

Обладатели PC смогут ознакомиться с игрой уже 31 января, но только в рамках раннего доступа. На Xbox One же Conan Exiles можно будет пощупать лишь весной.