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Первоисточник: www.comingsoon.net Прямая ссылка на новость:

Стивен Ри, Сара Болгер и Ричард Шифф составят компанию Дж. К. Симмонсу в сериале «Двойник»

Стивен Ри («V значит Вендетта»), Ричард Шифф («Холистическое детективное агентство Дирка Джентли») и Сара Болгер («В пустыне смерти») влились в актёрский состав сериала «Двойник» на кабельном канале Starz.

Служащий низшего звена Говард Силк в исполнении Дж.К. Симмонса («Ла-Ла Ленд») узнаёт, что ведомство, в котором он работает, охраняет вход в параллельное измерение. Между сторонами налажена связь, и даже работает обмен заключёнными, которым занимается отдел под руководством Роланда Фенчера (Шифф). Серый кардинал Александр Поуп (Ри), старый друг Прайма — двойника Силка в другом измерении — плетёт сложные закулисные интриги и знает, в чьих шкафах лежат скелеты (иногда — буквально). Появление загадочной молодой женщины Анны (Болгер) грозит нарушить хрупкое перемирие между Силком и его двойником на «той стороне».

Сценарий пишет Джастин Маркс («Книга джунглей»). Starz заказал два 10-серийных сезона. Съемки начались в декабре в Лос-Анджелесе и продолжатся на других локациях в США и Европе.

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Подкасты
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