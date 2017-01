Fox 21 TV and FX Productions приобрели права на книгу Джеффри Тубина A Vast Conspiracy: The Real Sex Scandal That Nearly Brought Down a President, которая ляжет в основу четвёртого сезона «Американской истории преступлений». Книга, написанная в 2012 году, рассказывает об интрижке президента США Билла Клинтона с Моникой Левински — стажёркой Белого дома. Скандальная связь переросла в инцидент национального масштаба, едва не приведшего к импичменту главы государства.

Сериал «Американская история преступлений», снискав любовь критиков и простых зрителей, стал одним из хитов ушедшего года. Первый сезон, завоевавший внушительное количество наград, включая рекордные десять премий «Эмми», тоже был основан на книге Тубина — «Главный забег его жизни: Народ портив О. Джея Симпсона».

В настоящее время в производстве находятся второй и третий сезоны сериала: «Катрина» — о последствия урагана Катрина в Новом Орлеане и «Версаче» — об убийстве знаменитого модельера Джанни Версаче в 1997 году. Оба сезона выйдут в 2018 году.

Когда начнётся производство четвёртого сезона, пока неизвестно. Исполнительными продюсерами по-прежнему остаются Райан Мёрфи и Брэд Фэлчак.