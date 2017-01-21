«Клуб Кабуки» — анонс и авторы

В производство запущена экранизация ранобе «Клуб Кабуки» (Kabukiku!).

Действие сериала разворачивается вокруг кабуки, одного из видов традиционного японского театра, сочетающего в себе элементы пения, музыки, драмы и танца. Курого Курусу, обожающий кабуки пятнадцатилетний старшеклассник, надеется создать в своей школе клуб, посвященный этому древнему искусству, и поставить своё первое представление. Но для начала ему предстоит найти людей, согласных вступить в такой вот клуб.

Стартует сериал в весеннем сезоне, а всего к показу запланировано 12 эпизодов.