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Первоисточник: www.animenewsnetwork.com Прямая ссылка на новость:

«Клуб Кабуки» — анонс и авторы

В производство запущена экранизация ранобе «Клуб Кабуки» (Kabukiku!).

Действие сериала разворачивается вокруг кабуки, одного из видов традиционного японского театра, сочетающего в себе элементы пения, музыки, драмы и танца. Курого Курусу, обожающий кабуки пятнадцатилетний старшеклассник, надеется создать в своей школе клуб, посвященный этому древнему искусству, и поставить своё первое представление. Но для начала ему предстоит найти людей, согласных вступить в такой вот клуб.

Авторы
Режиссёр Кадзухиро Ёнеда «Рассветная Йона»
Сценарист Ёщико Накамура «Ежемесячное сёдзе Нозаки-куна»
Авторы оригинального дизайна персонажей CLAMP «Кобато», «Код Гиасс: Возрожденный Лелуш»
Дизайнер персонажей Мадзиро «Баракамон», «Макросс Дельта»
Студия DEEN

Стартует сериал в весеннем сезоне, а всего к показу запланировано 12 эпизодов.

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Клуб Кабуки (Kabukibu!)

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