«Клуб Кабуки» — анонс и авторы

В производство запущена экранизация ранобе «Клуб Кабуки» (Kabukiku!).
Действие сериала разворачивается вокруг кабуки, одного из видов традиционного японского театра, сочетающего в себе элементы пения, музыки, драмы и танца. Курого Курусу, обожающий кабуки пятнадцатилетний старшеклассник, надеется создать в своей школе клуб, посвященный этому древнему искусству, и поставить своё первое представление. Но для начала ему предстоит найти людей, согласных вступить в такой вот клуб.
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Авторы
|Режиссёр
|Кадзухиро Ёнеда
|«Рассветная Йона»
|Сценарист
|Ёщико Накамура
|«Ежемесячное сёдзе Нозаки-куна»
|Авторы оригинального дизайна персонажей
|CLAMP
|«Кобато», «Код Гиасс: Возрожденный Лелуш»
|Дизайнер персонажей
|Мадзиро
|«Баракамон», «Макросс Дельта»
|Студия
|DEEN
Стартует сериал в весеннем сезоне, а всего к показу запланировано 12 эпизодов.