«Мобильный доспех Гандам: Молния 2» — тизер, синосис и сэйю

Сайт экранизации манги Ясуо Отагаки «Мобильный доспех Гандам: Молния» (Kidō Senshi Gundam Thunderbolt) пополнился новостями о грядущем сиквеле.

Во-первых, формат и количество эпизодов не изменилось: выходить продолжение будет всё так же в формате ONA, серий в нём будет четыре, и станут доступны они соответственно 24 марта, 28 апреля, 31 мая и 30 июня. Во-вторых, у сериала появился синопсис. В-третьих, были представлены трое новых персонажей, а также объявлено о возвращении двух главных героев первого сезона. Ну а в-четвёртых, первый эпизод нового сезона получил тизер, но обо всём по порядку.

События нового сезона разворачиваются спустя семь месяцев после окончания Однолетней войны. Остатки Княжества Зеон реформированы в Республику Зеон и продолжают сражение. После сокрушительного поражения флота «Братства Мура» и уничтожения Псайко Заку его пилот Дэрил отправляется на Землю в качестве разведчика, чтобы получить информацию о военной группе под названием «Альянс Южных Морей». Его противник Ио тоже летит на Землю, но совсем по другим причинам — он избран в качестве пилота нового прототипа мобильного доспеха «Гандам Атлас».