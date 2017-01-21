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Первоисточник: www.animenewsnetwork.com Прямая ссылка на новость:

«Мобильный доспех Гандам: Молния 2» — тизер, синосис и сэйю

Сайт экранизации манги Ясуо Отагаки «Мобильный доспех Гандам: Молния» (Kidō Senshi Gundam Thunderbolt) пополнился новостями о грядущем сиквеле.

Во-первых, формат и количество эпизодов не изменилось: выходить продолжение будет всё так же в формате ONA, серий в нём будет четыре, и станут доступны они соответственно 24 марта, 28 апреля, 31 мая и 30 июня. Во-вторых, у сериала появился синопсис. В-третьих, были представлены трое новых персонажей, а также объявлено о возвращении двух главных героев первого сезона. Ну а в-четвёртых, первый эпизод нового сезона получил тизер, но обо всём по порядку.

События нового сезона разворачиваются спустя семь месяцев после окончания Однолетней войны. Остатки Княжества Зеон реформированы в Республику Зеон и продолжают сражение. После сокрушительного поражения флота «Братства Мура» и уничтожения Псайко Заку его пилот Дэрил отправляется на Землю в качестве разведчика, чтобы получить информацию о военной группе под названием «Альянс Южных Морей». Его противник Ио тоже летит на Землю, но совсем по другим причинам — он избран в качестве пилота нового прототипа мобильного доспеха «Гандам Атлас».

Сэйю
Ио Флеминга Юичи Накамура Грэй в «Фэйри Тэйл»
Дэрил Лоренц Рёхэй Кимура Л-Эльф в «Валврейве»
Бьянка Карлайл Юрина Фурукава Сильфинфорд Тачибана в «Моя двуличная сестрёнка Умару-чан»
Винсент Пайк Томокадзу Сугита Саката Гинтоки в «Гинтаме», Кён в «Меланхолии Харухи Судзумии»
Билли Хикэм Рёта Осака Нагате Таниказе в «Рыцарях Сидонии», Харуто Токишима в «Валврейве Освободителе»
 
 
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Видео Мобильный доспех Гандам: Молния 2 (Kidō Senshi Gundam Thunderbolt)
 19 ноября 2015 годаЧетырёхсерийный Гандам 25 ноября 2015 годаТрейлер аниме «Мобильный доспех Гандам: Молния» 30 января 2016 годаТрейлер второго эпизода аниме «Мобильный доспех Гандам: Молния»

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