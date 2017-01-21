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Первоисточники: wegotthiscovered.comwww.hollywoodreporter.comwww.geek.com Прямая ссылка на новость:

IDW Entertainment готовит криминальную драму «Дьявол»

Основанная в 2012 году производственная студия IDW Entertainment издательства комиксов IDW Publishing займётся экранизацией книги Грэма Джонсона The Devil: Britain’s Most Feared Underworld Taxman, основанной на реальных событиях. Канал трансляции пока не определён — IDW планирует закончить сценарий прежде, чем предлагать проект потенциальным покупателям.

События мини-сериала под названием «Дьявол» разворачиваются в Ливерпуле 80-х годов прошлого века. В центре истории — поныне здравствующий бывший гангстер Стивен Френч, гроза криминального мира Соединённого Королевства. Френч грабил знаменитых в то время наркобаронов Ливерпуля — обчищал роскошные поместья, не гнушаясь пытками хозяев, чем и заработал себе прозвища Сборщик Налогов (Taxman) и Дьявол.

Над сценарием пилота работает Дэвид Дилли, вдобавок он выступает исполнительным продюсером наряду с Эллен Помпео, Лаурой Холстейн, главой IDW Publishing Тедом Адамсом и президентом IDW Entertainment Дэвидом Озером.

Нынче в работе у IDW Entertainment в числе прочих находятся «Холистическое детективное агентство Дирка Джентли» Макса Лэндиса (получил продление на второй сезон), пилот экранизации комикса IDW Publishing «Бруклинская служба по контролю за животными» для USA Network и экранизация графического романа Джо Хилла «Замок и ключ».

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