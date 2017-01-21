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Первоисточник: variety.com Прямая ссылка на новость:
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Флэш и Супергёрл споют в новом кроссовере

Телеканал The CW в очередной раз порадует поклонников супергеройским кроссовером, на сей раз музыкальным. Начнётся он в финале семнадцатого эпизода «Супергёрл», который выйдет эфир 20 марта, но основное действо развернётся в «Дуэте» — восемнадцатом эпизоде «Флэша» от 21 марта.

Основную часть кроссовера срежиссирует Дэрмотт Даунс, вокальные данные продемонстрируют Грант Гастин, Мелисса Бенойст, Джесси Л. Мартин, Виктор Гарбер, Карлос Валдес, Джереми Джордан и Джон Барроумен. Дэвид Хэрвуд и Крис Вуд также появятся в эпизоде, но петь не будут.

Что ж, задумка не лишена смысла, ведь добрая часть актёрского состава обоих сериалов прекрасно поёт. Грант Гастин и Мелисса Бенойст — снялись в «Лузерах», а остальной каст почти сплошь состоит из ветеранов Бродвея. Так, Гарбер входил в основной состав мюзиклов «Суини Тодд» и «Убийцы», четырежды номинировался на престижную театральную премию «Тони». Мартин пел в мюзикле «Богема», Барроумен начинал актёрскую карьеру в мюзикле «Что бы ни случилось» лондонского театра Вест-Энд, а Вальдес — в Бродвейском «Однажды». Джордан же исполнил одну из основных ролей в музыкальном сериале «Жизнь как шоу» и в фильме-адаптации мюзикла «Последние пять лет», а ещё отхватил номинацию на премию «Тони» за мюзикл «Продавцы новостей».

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Супергёрл Флэш

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Подкасты
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