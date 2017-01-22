 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
КГ-Подкаст: Больше, длиннее и без купюр
Рецензия и отзывы на сериал «Шерлок» Спустя десять лет ситком «Уилл и Грейс» возвращается с новым сезоном Amazon продлил «Хитрого Пита» на второй сезон «Звёздный путь: Дискавери» принял на борт Джеймса Фрейна и готов к очередному переносу даты премьеры Splatoon вернётся летом
ИГРЫ
 
Прямая ссылка на новость:

Системные требования For Honor

Ubisoft опубликовала системные требования For Honor — своего презанятного слэшера с необычной боевой системой и упором на сетевую игру.

Минимальные системные требования For Honor:

  • процессор уровня Intel Core i3-550 и AMD Phenom II X4 955 или не хуже;
  • видеокарта уровня NVIDIA GeForce GTX660/GTX750ti/GTX950/GTX1050 с 2 ГБ памяти или AMD Radeon HD6970/HD7870/R9 270/R9 370/RX460 с 2 ГБ памяти;
  • 4 ГБ оперативной памяти.

Компьютеры, удовлетворяющие этим системным требованиям, смогут запускать For Honor на низких графических настройках в 720p при 30fps.

Рекомендуемые системные требования For Honor:

  • процессор уровня Intel Core i5-2500K и AMD FX-6350 или лучше;
  • видеокарта уровня NVIDIA GeForce GTX680/GTX760/GTX970/GTX1060 с 2 ГБ памяти или AMD Radeon R9 280X/R9 380/RX470 с 2 ГБ памяти;
  • 8 ГБ оперативной памяти.

Те, кому по плечу эти системные требования, увидят For Honor на высоких настройках в 1080p и с fps, близким к 60.

Трейлер «Военного конфликта»:

 
 
+ Обсудить
Темы
 
Видео For Honor (PC, PlayStation 4, Xbox One)

Похожие материалы

 
CG-трейлер и показ геймплея игры For Honor
 
CG-трейлер и геймплей с E3-2015 игры For Honor
 
Планы Ubisoft на ближайший год

Тоже интересно

 
Распаковка Sony Playstation 4, купленной на деньги слушателей
 
Кино Второй трейлер фильма «Робот по имени Чаппи»
 
Кино Кадры из фильма «Варкрафт»
 
Кино Отрывок и трейлер фильма «Москва никогда не спит»
 
Кино Лазер-шоу «Три дебила». Выпуск 91
 
Кино Фильм Бена Аффлека «Бэтмен» может выйти уже в 2018 году
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
Нашли ошибку в мобильной версии?

Новые комментарии

КГ в соцсетях
ВКонтакте.Кино ВКонтакте.Игры ВКонтакте.Аниме YouTube
Виджет Яндекса

Все новости

О кино

О сериалах

Об играх

Об аниме

Новости от GameMag
RiME - создатели красочной адвенчуры рассказали о трудном процессе разработки Strafe - кровавый ретро-шутер обзавелся датой релиза на PC Ni-Oh - Koei Tecmo выпустила анимационный сюжетный трейлер, посвященный битве при Сэкигахара Micro Machines возвращаются на консоли настоящего поколения и ПК Sony представила новый бандл PS4 Slim... с Grand Theft Auto V
Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News Наруто Гранд
© 2002–2017 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика