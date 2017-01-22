Ubisoft опубликовала системные требования For Honor — своего презанятного слэшера с необычной боевой системой и упором на сетевую игру.

Минимальные системные требования For Honor:

процессор уровня Intel Core i3-550 и AMD Phenom II X4 955 или не хуже;

видеокарта уровня NVIDIA GeForce GTX660/GTX750ti/GTX950/GTX1050 с 2 ГБ памяти или AMD Radeon HD6970/HD7870/R9 270/R9 370/RX460 с 2 ГБ памяти;

4 ГБ оперативной памяти.

Компьютеры, удовлетворяющие этим системным требованиям, смогут запускать For Honor на низких графических настройках в 720p при 30fps.

Рекомендуемые системные требования For Honor:

процессор уровня Intel Core i5-2500K и AMD FX-6350 или лучше;

видеокарта уровня NVIDIA GeForce GTX680/GTX760/GTX970/GTX1060 с 2 ГБ памяти или AMD Radeon R9 280X/R9 380/RX470 с 2 ГБ памяти;

8 ГБ оперативной памяти.

Те, кому по плечу эти системные требования, увидят For Honor на высоких настройках в 1080p и с fps, близким к 60.

Трейлер «Военного конфликта»: