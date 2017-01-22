Новости кино — лучшее за неделю

- «Логан» — трейлер и расширенный трейлер без цензуры — лучшего ролика с Росомахой не придумаешь.
- Джеймс Кэмерон, Тим Миллер и Дэвид Эллисон готовят нового «Терминатора» — если уж сам Кэмерон не сможет вернуть киборга-убийцу к жизни, то пора закрывать лавочку.
- «Могучие рейнджеры» — трейлер — определённая могучесть присутствует.
- Рецензия и отзывы на фильм «Три икса: Мировое господство» — мировое господство пока не складывается, только в границах азиатского рынка.
- «Моя девушка — монстр» — тизер — новый сиквел известной серии «Моя прокатчик — монстр».
- «Защитники» — азиатские постеры — советские супергерои для проката в Поднебесной.
- Голливуд экранизирует «Атаку на Титана» — аниме ударило в голливудскую голову.
- Человек-паук Майлз Моралес официально стал главным героем мультфильма — художественные фильмы пока что исключительно для белых.
- Сиквел «Порока на экспорт» может вернуться к жизни — новые приключения русских в Лондоне.
- Чёрный Адам Дуэйна Джонсона получит собственный фильм — Дуэйн Джонсон не может быть второстепенным персонажем без сольного фильма.