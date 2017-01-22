«Героиня поддерживает фрукты» — анонс и тизер

Телеканал TBS анонсировал оригинальный анимационный сериал «Героиня поддерживает фрукты» (Action Heroine Cheer Fruits) и представил первый трейлер.

Всё начинается с того, что «экшен-героиня» одного города обретает всенародную популярность. После этого и в других городах начинают появляться собственные «героини», а сценки с их участием становятся национальными хитами.

История сериала разворачивается в тихом городке Хинано, специализирующемся на выращивании фруктов, жизнь в котором постепенно приходит в упадок. Ради спасения своей малой родины старшеклассница Мисаки Щирогане и другие девочки, по настоянию тёти Мисаки, являющейся губернатором префектуры, становятся местными «героинями» и теперь создают экшен-сценки с целью популяризации и оживления родного городка.