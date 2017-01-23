Holdfast: Nations At War — трейлер

Инди-разработчики из Anvil Game Studios решили не мелочиться, разрабатывая очередную бродилку, выстрелить сразу по-крупному и получить хотя бы небольшой кусочек от огромного пирога онлайн-гейминга. Так на свет родилась Holdfast: Nations At War.

Проект предложит соревновательный сетевой мультиплеер, в котором игроки сами вольны выбирать, как именно вести военные действия. Вам по душе морские баталии? Не вопрос, становитесь моряком и топите вражеские судна из пушек, отправляя других игроков на дно. Хотите почувствовать запах пороха на поле битвы? И тут авторы идут вам на встречу, предлагая обуться в сапоги обычного солдата, взять в руки мушкет и отправиться нести свою правду врагам.

Разработчики из Anvil Game Studios обещают широкий выбор профессий от моряка до канонира. Игрокам придётся постоянно взаимодействовать друг с другом, ведь только совместными усилиями можно будет добиться победы.

На данный момент шутер Holdfast: Nations At War разрабатывается исключительно на PC, а с датой выхода и вовсе беда — её нет. Зато игра с самого анонса очень активно набирает голоса в Steam Greenlight.