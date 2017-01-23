 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
Метагалактический мегакинопортал
Новые сериалы 23–29 января Новости сериалов — лучшее за неделю Рецензия и отзывы на сериал «Шерлок» Роэль Рейн срежиссирует первый и второй эпизоды «Нелюдей» для показа в IMAX Премьеры фильмов 19 января 2017 года: «Невеста», «Три икса: Мировое господство» и другие
ИГРЫ
 
Первоисточник: www.vg247.com Прямая ссылка на новость:
2

Дизайнер GTA V Лесли Бензис возвращается в индустрию

Лесли Бензис всё еще в деле! Продюсер, геймдизайнер и один из людей, сделавших серию GTA всенародно любимой, снова выходит на арену игровой индустрии. Но сперва мы предлагаем небольшой экскурс в прошлое для тех, кто задался было вопросом «Кто же такой Лесли Бензис?».

Сентябрь 2014 года. Прошёл год с момента выхода GTA V, которая продолжала ставить всё новые рекорды продаж. Лесли Бензис, являвшийся на тот момент президентом британской студии Rockstar North и выступавший как продюсером, так и геймдизайнером GTA V, решает ни с того ни с сего отправиться в творческий отпуск. А спустя 14 месяцев с начала «творческого отпуска» представители Rockstar сделали официальное заявление, в котором поблагодарили Лесли за 15 лет совместной работы и отметили, что Бензис решил не возвращаться на своё рабочее место.

По заверениям самого Лесли, уйти в творческий отпуск его принудили основатели компании братья Хаузеры, ну а после того, как «отпуск» затянулся, попросту обвинили геймдизайнера в нарушении рабочего контракта. Для чего же всё это делалось, спросите вы? Всё очень просто: камнем преткновения, как всегда, стали деньги. Согласно первоначальному контракту Лесли, он должен был получить процент от продаж GTA V, то есть порядка 150 миллионов долларов. Согласитесь, довольно приличный повод начать плести интриги.

Возвращаемся в настоящее. На данный момент Лесли Бензис всё ещё судится с Rockstar и Take-Two, пытаясь получить полагающиеся ему деньги. Но, согласно последним новостям, именитый продюсер не сидит на месте и не ждёт манну небесную. Он создал аж пять компаний, деятельность двух из которых будет связана с игровой индустрией. VR-Chitect, займётся разработкой очков виртуальной реальности и создания соответствующего софта. Работа Royal Circus Games же будет направлена непосредственно на создание игр для консолей, PC и мобильных устройств. Игровая студия уже запатентовала название своей первой разработки, а именно Time for a New World.

Остаётся ждать подробностей и надеяться, что у дизайнера таких игр, как Red Dead Redemption и GTA V всё получится даже без поддержки компании-гиганта.

2 Обсудить
Темы
 
GTA V (PlayStation 3, PlayStation 4, Xbox 360, Xbox One, PC)
 6 декабря 2016 годаPlayStation Now принесла Red Dead Redemption на PC 20 октября 2016 годаRed Dead Redemption 2 — трейлер 21 сентября 2013 годаВпечатления: GTA V

Похожие материалы

 
Даты выхода, трейлер и кадры версии под PS4, Xbox One и PC игры GTA V
 
E3-2013: Конференция Sony (лайв-блог и аудиоподкаст)
 
Дебютный трейлер игры GTA V с русскими субтитрами

Тоже интересно

 
Кино Лазер-шоу «Три дебила». Выпуск 148: Чувство вины
 
Кино Обсуждение «Бэтмена против Супермена»
 
Кино Мачете отправится убивать в космос
 
КиноСериалы «Неудержимые» пришли умирать на канал FOX
 
Кино Трейлер фильма «Ярость»
 
Кино «Бэтмен против Супермена» будет с другим возрастным рейтингом на Blu-ray
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
Нашли ошибку в мобильной версии?

Новые комментарии

КГ в соцсетях
ВКонтакте.Кино ВКонтакте.Игры ВКонтакте.Аниме YouTube
Виджет Яндекса

Все новости

О кино

О сериалах

Об играх

Об аниме

Новости от GameMag
Dead or Alive Xtreme 3 - уже завтра симулятора пляжного волейбола получит поддержку PSVR и PS4 Pro Dark Souls III: The Ringed City - Bandai Namco анонсировала заключительное дополнение для ролевой игры From Software Grand Theft Auto V - хит Rockstar Games лидирует по продажам в Великобритании вторую неделю подряд VGChartz обновился международным игровым чартом на 17 декабря Torment: Tides of Numenera - свежая демонстрация геймплея PS4-версии фэнтезийной RPG от Eurogamer
Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News Наруто Гранд
© 2002–2017 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика