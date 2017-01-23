Дизайнер GTA V Лесли Бензис возвращается в индустрию

Лесли Бензис всё еще в деле! Продюсер, геймдизайнер и один из людей, сделавших серию GTA всенародно любимой, снова выходит на арену игровой индустрии. Но сперва мы предлагаем небольшой экскурс в прошлое для тех, кто задался было вопросом «Кто же такой Лесли Бензис?».

Сентябрь 2014 года. Прошёл год с момента выхода GTA V, которая продолжала ставить всё новые рекорды продаж. Лесли Бензис, являвшийся на тот момент президентом британской студии Rockstar North и выступавший как продюсером, так и геймдизайнером GTA V, решает ни с того ни с сего отправиться в творческий отпуск. А спустя 14 месяцев с начала «творческого отпуска» представители Rockstar сделали официальное заявление, в котором поблагодарили Лесли за 15 лет совместной работы и отметили, что Бензис решил не возвращаться на своё рабочее место.

По заверениям самого Лесли, уйти в творческий отпуск его принудили основатели компании братья Хаузеры, ну а после того, как «отпуск» затянулся, попросту обвинили геймдизайнера в нарушении рабочего контракта. Для чего же всё это делалось, спросите вы? Всё очень просто: камнем преткновения, как всегда, стали деньги. Согласно первоначальному контракту Лесли, он должен был получить процент от продаж GTA V, то есть порядка 150 миллионов долларов. Согласитесь, довольно приличный повод начать плести интриги.

Возвращаемся в настоящее. На данный момент Лесли Бензис всё ещё судится с Rockstar и Take-Two, пытаясь получить полагающиеся ему деньги. Но, согласно последним новостям, именитый продюсер не сидит на месте и не ждёт манну небесную. Он создал аж пять компаний, деятельность двух из которых будет связана с игровой индустрией. VR-Chitect, займётся разработкой очков виртуальной реальности и создания соответствующего софта. Работа Royal Circus Games же будет направлена непосредственно на создание игр для консолей, PC и мобильных устройств. Игровая студия уже запатентовала название своей первой разработки, а именно Time for a New World.

Остаётся ждать подробностей и надеяться, что у дизайнера таких игр, как Red Dead Redemption и GTA V всё получится даже без поддержки компании-гиганта.