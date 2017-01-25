Крупные премьеры фильмов 26 января 2017 года на этой неделе представлены отечественным блокбастером Фёдора Бондарчука «Притяжение», французской комедией «Семейное ограбление» с Жаном Рено и франко-канадским мультфильмом «Балерина». В блок малых премьер вошли «Молчание» Мартина Скорсезе, а также российские «Джокер» и «С пяти до семи».

Большие премьеры 26 января 2017 года

Притяжение Режиссёр Фёдор Бондарчук В ролях Олег Меньшиков, Александр Петров, Риналь Мухаметов, Ирина Старшенбаум, Александр Цёма, Людмила Максакова

Создатели «Притяжения», несомненно главного фильма 26 января 2017 года, хорошо подготовились, чтобы кино не повторило судьбу летающего инопланетного шара из их роликов, с огромным шумом упавшего в районе Чертаново. Хотя дело попахивает маниакальной одержимостью — в конце концов, это новый научно-фантастический фильм от режиссёра Фёдора Бондарчука. Скажем прямо, два последних сай-фай-фильма от Бондарчука — «Обитаемый остров» и «Обитаемый остров: Схватка» — вызвали у зрители смешанную реакцию. Хотя кто прошлое помянет — тому специально обученные люди пропишут порцию люлей.

Да и столько времени прошло с 2009 года, столько «Сталинградов» успел срежиссировать товарищ Бондарчук!

Пока «Притяжение» ведёт себя как паинька во всём, что касается сохранения сюжетной интриги. Тут не подкопаешься. За спецэффекты здесь отвечают люди, которые чуть ли не единственные в России умеют с ними обращаться. Своих жертв ждут кинотеатры IMAX. Понятно, что смущают молодые актёры — они, как правило, любят страшно переигрывать. И покоя не дают мыслишки, мол, авторы опять спёрли идею у хорошо известного западного фильма. Привычное для отечественного кинопроизводства дело.

Но если верить продюсерам, «Притяжение» уже окупилось за счёт продаж в другие страны, так что фильм может обойтись без зрителей.

Балерина Режиссёр Эрик Саммер, Эрик Уорин В ролях Эль Фаннинг, Мэдди Зиглер, Дэйн ДеХаан Критиканство 70%

«Балерина» — очередная ловушка для детей, чьи родители страдают всеми известными зрительными расстройствами, потому не способны разглядеть, какую страшную дешёвку им подсовывают. Мультипликационный фильм про балерин с не выдающейся анимацией, возможно, может заинтересовать девочек. Но все мальчишки наверняка будут активно бунтовать против такого откровенного издевательства над собой! Это научит их храпеть на балете в самом нежном возрасте.

Вы только взгляните на список главных сюжетных задач героини: стать балериной, покорить Париж и легендарный театр Гранд-Опера. Как можно пройти мимо такого? Мы поделимся с вами секретом: быстро и не оглядываясь.

Наверное, надо хотя бы сказать спасибо создателям, что центральные персонажи — люди, а не животные. Последнего бы наши сердца не выдержали.

Семейное ограбление Режиссёр Паскаль Бурдьо В ролях Жан Рено, Фамке Янссен, Рем Кериси, Паскаль Демолон, Камилла Шаму, Жуж Тьери, Бруно Санчес IMDb 4,8

Авантюрная семейная комедия Паскаля Бурдьо «Мои сокровища», получившая в отечественном прокате более очевидное название «Семейное ограбление», примечательна хотя бы тем, что одну из главных ролей играет Жан Рено. А уж этому актёру по плечу любые персонажи: и матёрые киллеры, и средневековые рыцари, и крутые полицейские, и грабители-виртуозы.

Правда, создатели сами признают, что задуманное Патриком (Рено) громкое ограбление — лишь фон для семейной истории. Центром повествования становится общение дочерей с отцом, о котором они прежде знать не знали (впрочем, как и друг о друге). И вот перед нами история трогательного воссоединения взрослых отпрысков с родителем, затеянного им под предлогом семейной «спецоперации» — похищения скрипки Страдивари.

Ну а почему бы и нет? Главное, чтобы драма в этой истории не заглушала комедию, а сюжет предлагал интересное развитие событий для главных героев и на личном фронте, и на профессиональном. Ролики обещают: нас ждёт лёгкое, светлое кино с натурными съёмками, талантливыми актёрами и непринуждённым юмором.

Малые премьеры 26 января 2017 года

Джокер Режиссёр Александр Каурых, Сергей Охотин В ролях Дарья Щербакова, Олег Толкунов, Наталья Ковалева, Дмитрий Гриневич, Андрей Бажин, Дальвин Щербаков, Мария Филимонова

Малопремьерный прокат фильмов 26 января 2017 года приготовил бутерброд — два скромных российских фильма с прослойкой из звёздной западной кинокартины, чей замах в разы превосходит результаты.

Начнём с комедии «Джокер» — этакой коллекции малоразмерностей. Количество кинотеатров — около 30. Хронометраж — 62 минуты (а изначально фильм и вовсе задумывался короткометражкой). А миниатюрнее всего — первоисточник: несмотря на шутливый подзаголовок «Роман», это произведение Чехова «Женщина без предрассудков» является рассказом, причём таким, что его только начинаешь читать — а он уже кончился.

Как же превратить пару страничек текста в пусть небольшой, но всё-таки полный метр? Отечественные кинематографисты побили рекорд Питера Джексона с его растягиванием «Хоббита»: где-то вставили новых персонажей, где-то добавили препятствий, где-то щедро отсыпали пасхалок (присутствуют дама с собачкой, висящее на стене ружьё и прочие отсылки). По идее, фильм снят ко дню рождения Чехова — о чём торжественно сообщает постер. Вопрос о том, оценил бы лаконичный автор выражения «Краткость — сестра таланта» такое раздувание его рассказа, остаётся открытым.

Молчание Режиссёр Мартин Скорсезе В ролях Лиам Нисон, Эндрю Гарфилд, Адам Драйвер, Киаран Хайндс, Таданобу Асано, Рич Графф, Ёскэ Кубодзука Критиканство 90% Томаты 83% Metacritic 79% IMDb 7,6

А вот здесь — никакой краткости. В основу лёг настоящий роман одного из крупнейших японских писателей XX века. Хронометраж экранизации составил 161 минуту. Тема — большая и сложная. Режиссёр и актёры — один другого именитее. Но кое-что маленькое таки нашлось — сборы: за месяц проката «Молчание» не отбило даже четверти своего бюджета.

Ещё в категорию «Малое» можно записать размер российского проката — «Молчание» будет идти примерно в 340 кинотеатрах. Но вероятно, это связано не с провалом в других странах, а со спецификой показа: никакого дубляжа — только субтитры.

Зато сроки работы над фильмом несомненно попадают в категорию «Большое». Мартин Скорсезе положил глаз на роман Сюсаку Эндо ещё в 90-х, совместно с Джеем Коксом написал черновик сценария, но из-за отсутствия финансирования затею пришлось отложить в долгий ящик. В 2007 Скорсезе объявил, что надеется начать съёмки летом 2008-го, однако вновь пришлось повременить. И вот наконец фильм вышел — спустя полвека после публикации романа и почти четверть века после подключения Скорсезе.

Эндо сам был католиком, поэтому христианство в его творчестве встречается на каждом шагу. Скорсезе — тоже католик и уже обращался к теме христианства в своём фильме «Последнее искушение Христа». Прототипами героев стали реальные католические священнослужители — Кристовао Феррейра, Джузеппе Чиара. Премьера «Молчания» состоялась в Ватикане. О чём же рассказывает фильм? Пожалуй, даже самый рассеянный человек догадается: «Наверное, это как-то связано с религией!»

И действительно, с религией — и преследованиями за неё. В 1542 году христианство пустили в Японию (потому что помимо слова Божьего португальские миссионеры привозили ещё всякое полезное — например, порох). В 1639-м на исповедование христианства был наложен строгий запрет, продолжавшийся до 1858-го (хотя на практике священники оказывались в тюрьмах и десятки лет спустя). В века запрета кто угодно мог получить щедрое вознаграждение серебром за выдачу христианина властям. В 1619 году зародилась процедура фуми-э — попрания ногами табличек с изображением Христа и Девы Марии: если во время регулярных проверок кто-то отказывался наступать на такую табличку, его ждало разнообразие вероятностей: обезглавливание, увязывание в солому и сжигание заживо либо утопление, распятие лицом к бьющим и постепенно убивающие морским волнам или даже бросание в жерло вулкана. У иностранцев-миссионеров была ещё одна опция — принуждение к отступничеству пытками и наблюдением, как из-за них пытают и убивают их паству. Словом, если в «Страстях Христовых» муки претерпевал один, то здесь — многие.

В этом-то, вероятно, и причина того, что массовая аудитория обходит фильм по широкой дуге. Дело не в почти трёхчасовом хронометраже, не в концентрации на католичестве (в конце концов, истории о поисках и испытаниях ради того, во что веришь, во многом универсальны) и уж тем более не в слабости авторов и актёров (критики хором хвалят пронзительную игру Лиама Нисона, одобряют весь японский каст поголовно и для Адама Драйвера с Эндрю Гарфилдом — уже доказавшим недавно свои способности в «По соображениям совести» — находят много тёплых слов; о Скорсезе говорят, что это, может, и не лучший его фильм, но определённо хороший — некоторая затянутость компенсируется отличной съёмкой и силой картины). Дело в том, что фильм тяжёлый: сюжет стартует в 1635 году, когда казни и фуми-э уже начались и даже не думали кончаться. Мысли об этом камнем ложатся на душу — не каждый человек выдержит такой вес и уж тем более не каждый захочет проверять свою способность к выдерживанию.

С пяти до семи Режиссёр Владимир Щегольков В ролях Дарья Мельникова, Александр Ильин мл., Дмитрий Муляр, Амаду Мамадаков, Илзе Блауберга, Константин Шелестун, Матин Умаров

И завершает наш обзор премьер фильмов 26 января 2017 года вновь российская картина — только уже не комедия, а драма-мелодрама. Не путать с американской мелодрамой 2014 года «С 5 до 7. Время любовников»! Здешнее кафе становится местом встречи разнообразных посетителей (за одним из столиков даже сидит резиновая женщина), в том числе двух потерянных героев, которые находят друг друга. Такой синопсис смотрелся бы весьма незатейливо даже без соседа в лице «Молчания», ну а уж рядом с ним — и подавно.