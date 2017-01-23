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Dark Souls III: The Ringed City — трейлер и дата выхода

Игра Dark Souls III близится к своему завершению. А раз уж этот финал призван стать концовкой всей серии, то разработчики из студии From Software решили не мелочиться: дополнение Dark Souls III: The Ringed City отправит игроков в погоню за рыцарем-рабом Гаэлем, и погоня эта доведёт их до самого конца света.

После завершения эпохи огня, когда наступил конец света и все земли сошлись воедино, одинокий странник спускается в безумство земли и открывает секреты прошлого. По пути в легендарный мрачный город игроки столкнутся с античными существами, новыми персонажами, находящимися на грани безумия, доспехами, оружием, магией, а под этим всем находится давно потерянный город, наполненный новыми кошмарами.

Цитата из пресс-релиза
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Кадры из игры Dark Souls III: The Ringed City

Выход Dark Souls III: The Ringed City назначен на 28 марта, а 21 апреля состоится релиз полного издания игры, озаглавленного Dark Souls III: The Fire Fades Edition. Туда, как несложно догадаться, войдёт сама игра и два дополнения из сезонного пропуска — свежее The Ringed City и октябрьское Ashes of Ariandel.

 
 
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Видео Dark Souls III (PC, PlayStation 4, Xbox One) Dark Souls III: The Ringed City (PC, PlayStation 4, Xbox One)

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