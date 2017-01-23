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Официальное название «Эпизода VIII» — «Звёздные войны: Последний джедай»

Студия Lucasfilm наконец-то раскрыла официальное название «Эпизода VIII» — «Звёздные войны: Последний джедай». Интересно, на кого это она намекает?

«Звёздные войны: Последний джедай» режиссёра-сценариста Райана Джонсона продолжат историю «Пробуждения Силы». Главные роли исполнят Марк Хэмилл, покойная Кэрри Фишер, Адам Драйвер, Дэйзи Ридли, Джон Бойега, Лупита Нионго, Оскар Айзек, Донал Глисон, Энтони Дэниелс, Гвендолин Кристи, Энди Серкис, Лора Дерн и Бенисио дель Торо.

Сиквел спродюсировали Кэтлин Кеннеди и Рэм Бергман. Исполнительные продюсеры — Джей Джей Абрамс, Том Карновски и Джейсон Макгатлин.

Дата выхода «Звёздных войн: Последнего джедая» — 15 декабря этого года.

Постеры фильма «Звёздные войны: Последний джедай»
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Постеры Галерея Звёздные войны: Последний джедай
 
babavanga
Лучший комментарий
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Звездные войны Эпизод VIII Последний джедай Для повстанцев наступили темные времена Хотя "база Старкиллер " и была уничтожена, войска первого ордена изгнали повстанцев со скрытой базы и начали преследовать их по всей галактике. Пытаясь избежать столкновения с флотом первого ордена группа борцов за свободу во главе с Финном основала новую тайную базу на отдаленной, покрытой льдом планете. Рэй отправилась обучаться к последнему джедаю, Люку Скайвокеру. Кайло Рен, одержимый желанием найти юную Рей отправил тысячи дроидов-разведчиков в самые отдаленные уголки космоса...
 16 декабря 2016 годаКогда выйдет трейлер «Звёздных войн: Эпизода VIII»? 14 сентября 2016 годаАдам Драйвер доволен сценарием и режиссёром «Эпизода VIII» 17 июля 2016 годаВсё, что стало известно про «Звёздные войны: Эпизод VIII» на Star Wars Celebration Europe 2016 11 февраля 2016 годаОфициально начались съёмки «Звёздных войн: Эпизода VIII»

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