Студия Lucasfilm наконец-то раскрыла официальное название «Эпизода VIII» — «Звёздные войны: Последний джедай». Интересно, на кого это она намекает?
«Звёздные войны: Последний джедай» режиссёра-сценариста Райана Джонсона продолжат историю «Пробуждения Силы». Главные роли исполнят Марк Хэмилл, покойная Кэрри Фишер, Адам Драйвер, Дэйзи Ридли, Джон Бойега, Лупита Нионго, Оскар Айзек, Донал Глисон, Энтони Дэниелс, Гвендолин Кристи, Энди Серкис, Лора Дерн и Бенисио дель Торо.
Сиквел спродюсировали Кэтлин Кеннеди и Рэм Бергман. Исполнительные продюсеры — Джей Джей Абрамс, Том Карновски и Джейсон Макгатлин.
Дата выхода «Звёздных войн: Последнего джедая» — 15 декабря этого года.