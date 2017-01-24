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56

«Оскар» 2017 года — список номинантов на получение премии
Обновлено Сегодня в 17:26

Сегодня Американская киноакадемия огласила список номинантов на премию «Оскар» 2017 года — уже 89-ю по счёту.

Оглашение номинантов прошло в зале Dolby Theatre, расположенном в ТРЦ Hollywood & Highland (Голливуд, Лос-Анджелес). Чтобы оживить процесс, Академия пригласила 11 оскаровских лауреатов и номинантов рассказать о забавных случаях, связанных с премией «Оскар» (не 2017, а вообще), а также дать несколько советов новичкам (увы, не «Как делать вид, что ты страшно удивлён», «Как правильно рыдать при получении статуэтки» и «Как привносить политику туда, где ей не место»). Среди гостей были такие не последние в Голливуде люди, как Гильермо дель Торо, Терренс Ховард, Гленн Клоуз и Кен Ватанабе.

По счастью, церемония объявления номинантов транслировалась на YouTube, поэтому мы смогли посмотреть её в прямом эфире и даже немного прокомментировать. Можете считать это своего рода тестированием уже обещанного нами обсуждения самой церемонии.

К слову, упомянутая церемония вручения премии «Оскар» 2017 года пройдёт 26 февраля, то есть примерно через месяц. Ведущим назначен Джимми Киммел — есть отличный от нуля шанс, что смотреть этот «Оскар» будет весело.

А всех номинантов можно посмотреть, пройдя под кат. В самом конце находится и ролик с нашими бесценными комментариями. Присоединяйтесь к обсуждению!

Лучший фильм

Лучший режиссёр

Лучший актёр

Лучший актёр второго плана

Лучшая актриса

Лучшая актриса второго плана

Лучший оригинальный сценарий

Лучший адаптированный сценарий

Лучший мультфильм

Лучший документальный фильм

Лучший короткометражный документальный фильм

  • Extremis
  • 4.1 Miles
  • Joe's Violin
  • Watani: My Homeland
  • The White Helmets

Лучший фильм на иностранном языке

Лучший монтаж

Лучшая музыка

Лучшая оригинальная песня

Лучшая операторская работа

Лучший художник-постановщик

Лучший короткометражный фильм

  • «Враги внутри страны»
  • La Femme et le TGV
  • «Безмолвная ночь»
  • «Пой»
  • «Таймкод»

Лучший короткометражный мультфильм

  • «Слепая Вайша» (Blind Vaysha)
  • «Время взаймы» (Borrowed Time)
  • «Грушевый сидр и сигареты» (Pear Cider and Cigarettes)
  • «Жемчуг» (Pearl)
  • «Песочник» (Piper)

Лучшее сведение звука

Лучший звуковой монтаж

Лучшие визуальные эффекты

Лучший грим

Лучшие костюмы

Собственно, оскаровская трансляция:

А вот и наши комментарии, которые, разумеется, нет смысла слушать без одновременного просмотра трансляции:

56 Обсудить
 
GAVRIIL
Лучший комментарий
+30

Может здесь "Охотники за привидениями"?
 5 декабря 2016 годаДжимми Киммел стал ведущим церемонии «Оскар 2017» 30 июня 2016 года«Оскар» почернел и стал более женственным 14 января 2016 годаНоминанты на премию «Оскар 2016» 9 января«Золотой глобус 2017» — победители 24 января«Золотая малина 2017» — номинанты на премию

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