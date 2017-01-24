Сегодня Американская киноакадемия огласила список номинантов на премию «Оскар» 2017 года — уже 89-ю по счёту.

Оглашение номинантов прошло в зале Dolby Theatre, расположенном в ТРЦ Hollywood & Highland (Голливуд, Лос-Анджелес). Чтобы оживить процесс, Академия пригласила 11 оскаровских лауреатов и номинантов рассказать о забавных случаях, связанных с премией «Оскар» (не 2017, а вообще), а также дать несколько советов новичкам (увы, не «Как делать вид, что ты страшно удивлён», «Как правильно рыдать при получении статуэтки» и «Как привносить политику туда, где ей не место»). Среди гостей были такие не последние в Голливуде люди, как Гильермо дель Торо, Терренс Ховард, Гленн Клоуз и Кен Ватанабе.

По счастью, церемония объявления номинантов транслировалась на YouTube, поэтому мы смогли посмотреть её в прямом эфире и даже немного прокомментировать. Можете считать это своего рода тестированием уже обещанного нами обсуждения самой церемонии.

К слову, упомянутая церемония вручения премии «Оскар» 2017 года пройдёт 26 февраля, то есть примерно через месяц. Ведущим назначен Джимми Киммел — есть отличный от нуля шанс, что смотреть этот «Оскар» будет весело.

А всех номинантов можно посмотреть, пройдя под кат. В самом конце находится и ролик с нашими бесценными комментариями. Присоединяйтесь к обсуждению!

Лучший фильм

Лучший режиссёр

Лучший актёр

Лучший актёр второго плана

Лучшая актриса

Лучшая актриса второго плана

Лучший оригинальный сценарий

Лучший адаптированный сценарий

Лучший мультфильм

Лучший документальный фильм

«Море в огне»

I Am Not Your Negro

Life — Animated

O.J.: Made in America

13th

Лучший короткометражный документальный фильм

Extremis

4.1 Miles

Joe's Violin

Watani: My Homeland

The White Helmets

Лучший фильм на иностранном языке

Лучший монтаж

Лучшая музыка

Лучшая оригинальная песня

Audition (The Fools Who Dream), «Ла-Ла Ленд»

Can't Stop The Feeling, «Тролли»

City Of Stars, «Ла-Ла Ленд»

The Empty Chair, «Джим: История Джеймса Фоули»

How Far I'll Go, «Моана»

Лучшая операторская работа

Лучший художник-постановщик

Лучший короткометражный фильм

«Враги внутри страны»

La Femme et le TGV

«Безмолвная ночь»

«Пой»

«Таймкод»

Лучший короткометражный мультфильм

«Слепая Вайша» (Blind Vaysha)

«Время взаймы» (Borrowed Time)

«Грушевый сидр и сигареты» (Pear Cider and Cigarettes)

«Жемчуг» (Pearl)

«Песочник» (Piper)

Лучшее сведение звука

Лучший звуковой монтаж

Лучшие визуальные эффекты

Лучший грим

Лучшие костюмы

Собственно, оскаровская трансляция:

А вот и наши комментарии, которые, разумеется, нет смысла слушать без одновременного просмотра трансляции: