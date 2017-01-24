Сегодня Американская киноакадемия огласила список номинантов на премию «Оскар» 2017 года — уже 89-ю по счёту.
Оглашение номинантов прошло в зале Dolby Theatre, расположенном в ТРЦ Hollywood & Highland (Голливуд, Лос-Анджелес). Чтобы оживить процесс, Академия пригласила 11 оскаровских лауреатов и номинантов рассказать о забавных случаях, связанных с премией «Оскар» (не 2017, а вообще), а также дать несколько советов новичкам (увы, не «Как делать вид, что ты страшно удивлён», «Как правильно рыдать при получении статуэтки» и «Как привносить политику туда, где ей не место»). Среди гостей были такие не последние в Голливуде люди, как Гильермо дель Торо, Терренс Ховард, Гленн Клоуз и Кен Ватанабе.
По счастью, церемония объявления номинантов транслировалась на YouTube, поэтому мы смогли посмотреть её в прямом эфире и даже немного прокомментировать. Можете считать это своего рода тестированием уже обещанного нами обсуждения самой церемонии.
К слову, упомянутая церемония вручения премии «Оскар» 2017 года пройдёт 26 февраля, то есть примерно через месяц. Ведущим назначен Джимми Киммел — есть отличный от нуля шанс, что смотреть этот «Оскар» будет весело.
А всех номинантов можно посмотреть, пройдя под кат. В самом конце находится и ролик с нашими бесценными комментариями. Присоединяйтесь к обсуждению!
Лучший фильм
- «Прибытие»
- «Ограды»
- «По соображениям совести»
- «Любой ценой»
- «Скрытые фигуры»
- «Ла-Ла Ленд»
- «Лев»
- «Манчестер у моря»
- «Лунный свет»
Лучший режиссёр
- Дени Вильнёв — «Прибытие»
- Мел Гибсон — «По соображениям совести»
- Дэмьен Шазелл — «Ла-Ла Ленд»
- Кеннет Лонерган — «Манчестер у моря»
- Барри Дженкинс — «Лунный свет»
Лучший актёр
- Кейси Аффлек — «Манчестер у моря»
- Дензел Вашингтон — «Ограды»
- Райан Гослинг — «Ла-Ла Ленд»
- Вигго Мортенсен — «Капитан Фантастик»
- Эндрю Гарфилд — «По соображениям совести»
- Том Хэнкс — «Чудо на Гудзоне»
Лучший актёр второго плана
- Джефф Бриджес — «Любой ценой»
- Мехершала Али — «Лунный свет»
- Дев Патель — «Лев»
- Майкл Шэннон — «Под покровом ночи»
Лучшая актриса
- Изабель Юппер — «Она»
- Рут Негга — «Лавинг»
- Натали Портман — «Джеки»
- Эмма Стоун — «Ла-Ла Ленд»
- Мерил Стрип — «Флоренс Фостер Дженкинс»
Лучшая актриса второго плана
- Виола Дэвис — «Ограды»
- Наоми Харрис — «Лунный свет»
- Николь Кидман — «Лев»
- Октавия Спенсер — «Скрытые фигуры»
- Мишель Уильямс — «Манчестер у моря»
Лучший оригинальный сценарий
- «Любой ценой»
- «Ла-Ла Ленд»
- «Лобстер»
- «Манчестер у моря»
- «Женщины ХХ века»
Лучший адаптированный сценарий
Лучший мультфильм
Лучший документальный фильм
- «Море в огне»
- I Am Not Your Negro
- Life — Animated
- O.J.: Made in America
- 13th
Лучший короткометражный документальный фильм
- Extremis
- 4.1 Miles
- Joe's Violin
- Watani: My Homeland
- The White Helmets
Лучший фильм на иностранном языке
Лучший монтаж
Лучшая музыка
Лучшая оригинальная песня
- Audition (The Fools Who Dream), «Ла-Ла Ленд»
- Can't Stop The Feeling, «Тролли»
- City Of Stars, «Ла-Ла Ленд»
- The Empty Chair, «Джим: История Джеймса Фоули»
- How Far I'll Go, «Моана»
Лучшая операторская работа
Лучший художник-постановщик
- «Прибытие»
- «Фантастические твари и где они обитают»
- «Да здравствует Цезарь!»
- «Ла-Ла Ленд»
- «Пассажиры»
Лучший короткометражный фильм
- «Враги внутри страны»
- La Femme et le TGV
- «Безмолвная ночь»
- «Пой»
- «Таймкод»
Лучший короткометражный мультфильм
- «Слепая Вайша» (Blind Vaysha)
- «Время взаймы» (Borrowed Time)
- «Грушевый сидр и сигареты» (Pear Cider and Cigarettes)
- «Жемчуг» (Pearl)
- «Песочник» (Piper)
Лучшее сведение звука
- «Прибытие»
- «По соображениям совести»
- «Ла-Ла Ленд»
- «Изгой-один. Звёздные войны: Истории»
- «13 часов: Тайные солдаты Бенгази»
Лучший звуковой монтаж
Лучшие визуальные эффекты
- «Изгой-один. Звёздные войны: Истории»
- «Книга джунглей»
- «Доктор Стрэндж»
- «Фантастические твари и где они обитают»
- «Прибытие»
- «Большой и добрый великан»
- «Голос монстра»
Лучший грим
Лучшие костюмы
Собственно, оскаровская трансляция:
А вот и наши комментарии, которые, разумеется, нет смысла слушать без одновременного просмотра трансляции: