Роли исполняют: Даниэлла Пинеда, Томас Джейн и Бетти Габриел

Даниэлла Пинеда присоединилась к актёрскому составу фильма режиссёра Хуана Антонио Байоны «Мир Юрского периода 2». Закреплённая роль за актрисой из сериалов «Дневники вампиров» и «Первородные» пока не разглашается.

В сиквеле по сценарию главного постановщика первой части Колина Треворроу главные партии исполняют Крис Пратт, Брайс Даллас Ховард, Тоби Джонс, Джастис Смит и Рэйф Сполл.

Идея сиквела основывается на высказывании доктора Алана Гранта из «Парка Юрского периода» про непредсказуемость сосуществования двух разных видов — динозавров и человечества.

Съёмки стартуют в марте. Премьера второй части намечена на 22 июня 2018 года.

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Его неизвестный персонаж окажется в компании героев и героинь Бойда Холбрука, Треванта Родса, Оливии Манн, Стерлинга Брауна и Кигэн-Майкла Ки.

Режиссёр и сценарист Шейн Блэк («Поцелуй навылет») мягко перезагружает франчайз, признавая повествовательную последовательность первых двух частей. Также он намерен вернуть легендарной серии событийность.

Премьера намечена на 9 февраля 2018 года.

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Действие разворачивается в ближайшем будущем, где разнообразные технологии участвуют во всех аспектах человеческой жизни. Логан Маршалл-Грин играет роль технофоба, мстящего за убийство жены и собственную физическую травму, вызвавшую частичный паралич. Главное оружие возмездия — экспериментальный компьютерный чип-имплант под названием Stem.

За сценарий и режиссуру отвечает Ли Уоннелл — один из создателей франчайзов «Пила» и «Астрал».