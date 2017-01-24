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Роли исполняют: Даниэлла Пинеда, Томас Джейн и Бетти Габриел

Даниэлла Пинеда присоединилась к актёрскому составу фильма режиссёра Хуана Антонио Байоны «Мир Юрского периода 2». Закреплённая роль за актрисой из сериалов «Дневники вампиров» и «Первородные» пока не разглашается.

В сиквеле по сценарию главного постановщика первой части Колина Треворроу главные партии исполняют Крис Пратт, Брайс Даллас Ховард, Тоби Джонс, Джастис Смит и Рэйф Сполл.

Идея сиквела основывается на высказывании доктора Алана Гранта из «Парка Юрского периода» про непредсказуемость сосуществования двух разных видов — динозавров и человечества.

Съёмки стартуют в марте. Премьера второй части намечена на 22 июня 2018 года.

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Томас Джейн («Каратель») сыграет в новом «Хищнике».

Его неизвестный персонаж окажется в компании героев и героинь Бойда Холбрука, Треванта Родса, Оливии Манн, Стерлинга Брауна и Кигэн-Майкла Ки.

Режиссёр и сценарист Шейн Блэк («Поцелуй навылет») мягко перезагружает франчайз, признавая повествовательную последовательность первых двух частей. Также он намерен вернуть легендарной серии событийность.

Премьера намечена на 9 февраля 2018 года.

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Бетти Габриел («Судная ночь 3») попала в научно-фантастический триллер Stem.

Действие разворачивается в ближайшем будущем, где разнообразные технологии участвуют во всех аспектах человеческой жизни. Логан Маршалл-Грин играет роль технофоба, мстящего за убийство жены и собственную физическую травму, вызвавшую частичный паралич. Главное оружие возмездия — экспериментальный компьютерный чип-имплант под названием Stem.

За сценарий и режиссуру отвечает Ли Уоннелл — один из создателей франчайзов «Пила» и «Астрал».

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 12 январяРоли исполняют: Анна Кендрик, Питер Динклэйдж и Том Хэнкс 12 январяРоли исполняют: Уилл Смит, Дэниэл Ву и Вуди Харрельсон 7 январяРоли исполняют: Кигэн-Майкл Ки, Рэйф Файнс и Хью Лори 6 январяРоли исполняют: Уиллем Дефо, Треванте Родс и Стерлинг Браун

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Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
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