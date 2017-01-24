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Первоисточник: www.dualshockers.com Прямая ссылка на новость:

Дата выхода и детали второго DLC для Deus Ex: Mankind Divided

Стали известны дата выхода и некоторые подробности второго дополнения для Deus Ex: Mankind Divided.

DLC «Криминальное прошлое» будет приквелом к основной игре и расскажет нам о первой миссии Адама Дженсена для «Оперативной Группы 29». Дженсен окажется в специальной тюрьме для аугментированных, где ему нужно будет найти пропавшего агента-сотоварища, чья важная информация способна остановить захлестнувшую Землю волну террора.

Выход Deus Ex: Mankind Divided - A Criminal Past запланирован на 23 февраля на PS4, PC и Xbox One.

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