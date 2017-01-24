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Первоисточники: www.hollywoodreporter.comwww.vulture.com Прямая ссылка на новость:

NBC заказал пилот комедии от Сета Майерса

Телеканал NBC заказал съёмки пилотного эпизода безымянной комедии от Сета Майерса, Майка О'Брайена и Лорна Майклза. Парням не впервой работать вместе: плод их совместного творчества — популярное музыкально-юмористическое шоу NBC «Субботним вечером в прямом эфире».

Однокамерная комедия расскажет о циничном профессоре Лиги плюща, который теряет работу мечты и устраивается в среднюю школу учителем биологии. Там он практикует свой оригинальный преподавательский стиль и вербует учеников для мести тем, кто ему навредил.

Производством занимается Universal Television и Broadway Video Лорна Майклза. Майк О'Брайен напишет сценарий. В исполнительных продюсерах помимо Майерса, О'Брайена и Майклза числятся Эндрю Cингер («Портландия», «Мужчина ищет женщину») и Майкл Шоумэйкер.

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