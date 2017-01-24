Актёр и продюсер «Хорошей жены» готовят два новых сериала для CBS

По завершении успешного многолетнего проекта «Хорошая жена» канал CBS решил доверить членам его команды разработку сразу двух пилотных эпизодов для будущего телесезона 2017–2018.

Актёр Алан Камминг сыграет главную роль и станет исполнительным продюсером многосерийной криминальной драмы «Инстинкт убийцы». Она расскажет о бывшем оперативнике ЦРУ, ушедшем в отставку ради тихой жизни профессора и писателя. Однако идиллия рушится, когда нью-йоркская полиция обращается к главному герою за помощью в поимке беглого серийного убийцы.

Сценарий по мотивам новой книги Джеймса Паттерсона напишет Майкл Рауч («Пациент всегда прав»). Вдобавок оба выступят исполнительными продюсерами проекта наравне с Каммигом и Алексом Куртцманом («Сонная Лощина», «Звёздный путь: Дискавери»).

В многосерийной драме «Образцовый гражданин» речь пойдёт о бывшем ведущем юристе АНБ, а ныне — работнике легендарной юридической фирмы в Бостоне, чьё участие в международном скандале в качестве информатора сильно осложняет его жизнь. Ведь теперь половина населения страны считает его патриотом, а вторая половина — предателем.

Единоличным сценаристом и исполнительным продюсером сериала станет соавтор «Хорошей жены» Крейг Тёрк.