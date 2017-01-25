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Диванные анимешники. Выпуск 4: Проклятый

Четыре — «число смерти» в восточных странах. Что ж, это многое объясняет. «Диванные анимешники» на собственной шкуре прочувствовали магию чисел — но всё-таки наконец, спустя почти четверть года после предыдущего выпуска, встречайте свежий, четвёртый. Выражаем благодарность Illaviant за помощь с видео и надеемся, что пятый выпуск принесёт меньше факапов. Ну а пока — приятного просмотра:

 
 
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