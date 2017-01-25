Диванные анимешники. Выпуск 4: Проклятый

Четыре — «число смерти» в восточных странах. Что ж, это многое объясняет. «Диванные анимешники» на собственной шкуре прочувствовали магию чисел — но всё-таки наконец, спустя почти четверть года после предыдущего выпуска, встречайте свежий, четвёртый. Выражаем благодарность Illaviant за помощь с видео и надеемся, что пятый выпуск принесёт меньше факапов. Ну а пока — приятного просмотра:
Оценки
Содержание
|01:03 —
|Манга «Томо-чан — девушка!» (Tomo-chan wa Onnanoko!) ушла на хиатус — что бы это значило?
|01:44 —
|Отвечаем на вопросы (возвращение эпизодников и Его Ворсейшества; мнение о «Психопарне 100%»; почему герои аниме помолодели; отношение к творчеству Лэйдзи Мацумото; отношение к чёрной комедии; рекомендации по махо-сёдзё, особенно деконструкторам жанра; стоит ли тратить время на прочтение манги «Псы: Пули и резня»)
|21:27 —
|Впечатления от осеннего сезона. «Бродяги» (Drifters)
|24:44 —
|«Классикалоиды» (ClassicaLoid)
|25:32 —
|«Кейдзо» (Keijo!!!!!!!!)
|27:33 —
|«Волейбол» (Haikyu!!)
|28:26 —
|Зимний сезон. «Онихей» (Onihei)
|31:09 —
|«Комические рассказы эпохи Сёва: Новый цикл Сукероку» (Shōwa Genroku Rakugo Shinjū: Sukeroku Futatabi-hen)
|32:52 —
|«Благослови этот чудесный мир!» (Kono Subarashii Sekai ni Shukufuku o!)
|35:07 —
|«Габриэль бросает школу» (Gabriel Dropout)
|37:12 —
|«Беседы с девушками-монстрами» (Demi-chan wa Kataritai)
|38:36 —
|Манга и аниме «Служанка-дракон госпожи Кобаящи» (Kobayashi-san Chi no Maid Dragon)
|43:54 —
|Манга «Извращенец» (Molester Man)
|53:07 —
|«Мичико и Хатчин» (Michiko to Hatchin)