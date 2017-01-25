Диванные анимешники. Выпуск 4: Проклятый

Четыре — «число смерти» в восточных странах. Что ж, это многое объясняет. «Диванные анимешники» на собственной шкуре прочувствовали магию чисел — но всё-таки наконец, спустя почти четверть года после предыдущего выпуска, встречайте свежий, четвёртый. Выражаем благодарность Illaviant за помощь с видео и надеемся, что пятый выпуск принесёт меньше факапов. Ну а пока — приятного просмотра:



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82% 5 голосов Содержание 01:03 — Манга «Томо-чан — девушка!» (Tomo-chan wa Onnanoko!) ушла на хиатус — что бы это значило? 01:44 — Отвечаем на вопросы (возвращение эпизодников и Его Ворсейшества; мнение о «Психопарне 100%»; почему герои аниме помолодели; отношение к творчеству Лэйдзи Мацумото; отношение к чёрной комедии; рекомендации по махо-сёдзё, особенно деконструкторам жанра; стоит ли тратить время на прочтение манги «Псы: Пули и резня») 21:27 — Впечатления от осеннего сезона. «Бродяги» (Drifters) 24:44 — «Классикалоиды» (ClassicaLoid) 25:32 — «Кейдзо» (Keijo!!!!!!!!) 27:33 — «Волейбол» (Haikyu!!) 28:26 — Зимний сезон. «Онихей» (Onihei) 31:09 — «Комические рассказы эпохи Сёва: Новый цикл Сукероку» (Shōwa Genroku Rakugo Shinjū: Sukeroku Futatabi-hen) 32:52 — «Благослови этот чудесный мир!» (Kono Subarashii Sekai ni Shukufuku o!) 35:07 — «Габриэль бросает школу» (Gabriel Dropout) 37:12 — «Беседы с девушками-монстрами» (Demi-chan wa Kataritai) 38:36 — Манга и аниме «Служанка-дракон госпожи Кобаящи» (Kobayashi-san Chi no Maid Dragon) 43:54 — Манга «Извращенец» (Molester Man) 53:07 — «Мичико и Хатчин» (Michiko to Hatchin) Скачивание Смотреть на YouTube 144p-1080p Высокое разрешение 720p1 051,4 Мб Среднее разрешение 480p362,3 Мб Поделиться









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