«Кадо: Верный ответ»» — сэйю, трейлер и дата выхода

Первое CG-аниме в истории студии Toei Animation — «Кадо: Верный ответ», (Sekai Suru Kado) обзавелось кастом и датой начала трансляции — 7 апреля.
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Сэйю
|Кодзиро Щиндо
|Хироака Миура
|Читосу Сююске в «У нас нет крыльев: Под невинным небом»
|Сарака Цукаи
|Мао Ичимичи
|Ворона в «Дюрарара! 2: Понимание»
|Яха-ка заШунина
|Такума Теращима
|Иизука Такея в «Белом альбоме 2»
|Агата Ацухико
|Цуёщи Кояма
|Огр в «Убийце Акаме»
|Щухей Асано
|Кендзи Акабане
|Рёто Тераока в «Панч Лайн»
|Габи
|Хисаёщи Суганума
|Хантаро Хащида в «Гинтаме»
|Такуми Генноу
|Такуя Киримото
|Тьери Моррело в «Тетради смерти»
|Киётака Хабука
|Щиро Сайто
|Бао в «Пиратах “Черной лагуны”»
|Щун Ханамори
|Сома Сайто
|Тацуми в «Убийце Акаме»
|Козоу Инузука
|Хирощи Нака
|Джобим в «Ковбое Бибопе»
|Акито Мифуне
|Тецуо Гато
|Якущи Ощу в «Чёрном реликте»
|Рицу Нацуме
|Щизука Итоу
|Рэйчел в «Баккано!»
|Тецуо Оищи
|Юске Ханда
|Мизусаки в «Кагевани»
|Наоки Сасаучи
|Масами Кикучи
|Шеф в «Торико»
|Софи Фуками
|Юко Кайда
|Ли в «Сломанном клиоке»
|Каната Щинава
|Рие Кугимия
|Альфонс Эльрик в «Стальном Алхимике»
|Утамару
|Дайсуке Сакагучи
|Джакуззи Сплот в «Баккано!»
|Щимако Юри
|Рёко Щираищи
|Кисараги Люси в «Идол, действуй!»
Высокопоставленный чиновник Кодзиро Щиндо («генеральный директор по вопросам планирования политики Кабинета») сидел в готовящемся к взлёту самолёте в аэропорту «Ханеда», когда вдруг в небе из ниоткуда возник гигантский объект в форме куба. Самолёт вместе с Щиндо и ещё 251 пассажиром перенёсся внутрь сооружения, где высыпавших наружу людей встретил мужчина, внешне ничем не отличающийся от обычных человеческих существ. Он заверил перепуганных пассажиров, что им ничто не грозит, а когда Щиндо попросил его объясниться, то снаружи сооружения развернулся гигантский экран и одновременно на телефоны каждого японца пришло сообщение следующего содержания: «Я, Яха-куи заЩунина, сим заявляю, что собираюсь вмешаться во внутренние дела Японии». Оказывается, пришелец — представитель расы анисоторонов, обитающих в «мире за пределами космоса», которые этот самый космос создали и теперь занимаются сбором генерируемой им информации. А гигантское сооружение, в котором он появился, — «Кадо», набитый внеземными технологиями куб со стороной в 2 километра, который может создать целый мир внутри себя и вечно функционировать без контактов со внешней средой. Щиндо же теперь предстоит стать посредником между людьми и анисоторонами.
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Авторы
|Режиссёр
|Кадзуя Мурата
|«Гаргантия на зелёной планете»
|Режиссёр сериала
|Масаки Ватанабе
|«Бармен»
|Сценарист
|Мадо Нодзаки
|писатель
|Дизайнер персонажей
|Ако Арисака
|Студия
|Toei Animation