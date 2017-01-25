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«Кадо: Верный ответ»» — сэйю, трейлер и дата выхода

Первое CG-аниме в истории студии Toei Animation«Кадо: Верный ответ», (Sekai Suru Kado) обзавелось кастом и датой начала трансляции — 7 апреля.

Сэйю
Кодзиро Щиндо Хироака Миура Читосу Сююске в «У нас нет крыльев: Под невинным небом»
Сарака Цукаи Мао Ичимичи Ворона в «Дюрарара! 2: Понимание»
Яха-ка заШунина Такума Теращима Иизука Такея в «Белом альбоме 2»
Агата Ацухико Цуёщи Кояма Огр в «Убийце Акаме»
Щухей Асано Кендзи Акабане Рёто Тераока в «Панч Лайн»
Габи Хисаёщи Суганума Хантаро Хащида в «Гинтаме»
Такуми Генноу Такуя Киримото Тьери Моррело в «Тетради смерти»
Киётака Хабука Щиро Сайто Бао в «Пиратах “Черной лагуны”»
Щун Ханамори Сома Сайто Тацуми в «Убийце Акаме»
Козоу Инузука Хирощи Нака Джобим в «Ковбое Бибопе»
Акито Мифуне Тецуо Гато Якущи Ощу в «Чёрном реликте»
Рицу Нацуме Щизука Итоу Рэйчел в «Баккано!»
Тецуо Оищи Юске Ханда Мизусаки в «Кагевани»
Наоки Сасаучи Масами Кикучи Шеф в «Торико»
Софи Фуками Юко Кайда Ли в «Сломанном клиоке»
Каната Щинава Рие Кугимия Альфонс Эльрик в «Стальном Алхимике»
Утамару Дайсуке Сакагучи Джакуззи Сплот в «Баккано!»
Щимако Юри Рёко Щираищи Кисараги Люси в «Идол, действуй!»

Высокопоставленный чиновник Кодзиро Щиндо («генеральный директор по вопросам планирования политики Кабинета») сидел в готовящемся к взлёту самолёте в аэропорту «Ханеда», когда вдруг в небе из ниоткуда возник гигантский объект в форме куба. Самолёт вместе с Щиндо и ещё 251 пассажиром перенёсся внутрь сооружения, где высыпавших наружу людей встретил мужчина, внешне ничем не отличающийся от обычных человеческих существ. Он заверил перепуганных пассажиров, что им ничто не грозит, а когда Щиндо попросил его объясниться, то снаружи сооружения развернулся гигантский экран и одновременно на телефоны каждого японца пришло сообщение следующего содержания: «Я, Яха-куи заЩунина, сим заявляю, что собираюсь вмешаться во внутренние дела Японии». Оказывается, пришелец — представитель расы анисоторонов, обитающих в «мире за пределами космоса», которые этот самый космос создали и теперь занимаются сбором генерируемой им информации. А гигантское сооружение, в котором он появился, — «Кадо», набитый внеземными технологиями куб со стороной в 2 километра, который может создать целый мир внутри себя и вечно функционировать без контактов со внешней средой. Щиндо же теперь предстоит стать посредником между людьми и анисоторонами.

Авторы
Режиссёр Кадзуя Мурата «Гаргантия на зелёной планете»
Режиссёр сериала Масаки Ватанабе «Бармен»
Сценарист Мадо Нодзаки писатель
Дизайнер персонажей Ако Арисака
Студия Toei Animation
 
 
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Видео Кадо: Верный ответ (Seikai Suru Kado)
 4 декабря 2016 года«Кадо: Верный ответ» — синопсис и тизер

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