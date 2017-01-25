«Кадо: Верный ответ»» — сэйю, трейлер и дата выхода

Первое CG-аниме в истории студии Toei Animation — «Кадо: Верный ответ», (Sekai Suru Kado) обзавелось кастом и датой начала трансляции — 7 апреля.

Высокопоставленный чиновник Кодзиро Щиндо («генеральный директор по вопросам планирования политики Кабинета») сидел в готовящемся к взлёту самолёте в аэропорту «Ханеда», когда вдруг в небе из ниоткуда возник гигантский объект в форме куба. Самолёт вместе с Щиндо и ещё 251 пассажиром перенёсся внутрь сооружения, где высыпавших наружу людей встретил мужчина, внешне ничем не отличающийся от обычных человеческих существ. Он заверил перепуганных пассажиров, что им ничто не грозит, а когда Щиндо попросил его объясниться, то снаружи сооружения развернулся гигантский экран и одновременно на телефоны каждого японца пришло сообщение следующего содержания: «Я, Яха-куи заЩунина, сим заявляю, что собираюсь вмешаться во внутренние дела Японии». Оказывается, пришелец — представитель расы анисоторонов, обитающих в «мире за пределами космоса», которые этот самый космос создали и теперь занимаются сбором генерируемой им информации. А гигантское сооружение, в котором он появился, — «Кадо», набитый внеземными технологиями куб со стороной в 2 километра, который может создать целый мир внутри себя и вечно функционировать без контактов со внешней средой. Щиндо же теперь предстоит стать посредником между людьми и анисоторонами.