Injustice 2 — новые детали и трейлер Робина

Студия NetherRealm начала рассылать приглашения на участие в бетатесте Injustice 2. Письма будут отправляться волнами, так что если вы записались на тест, но ещё не получили доступ — не волнуйтесь. Тестирование продлится целый месяц, так что и до вас очередь почти наверняка дойдёт.

Поначалу участникам беты будут доступны четыре персонажа: Бэтмен, Супермен, Супергёрл и Атроцитус, но авторы не исключают, что в итоге этот список будет расширен. По пути они пообещали, что Injustice 2 превзойдёт набор бойцов из первой части уже на старте, так что десяток DLC-воителей — это не попытка продать меньше контента за большие деньги, а желание очень серьёзно расширить и без того масштабную игру.

Ещё они подтвердили очевидное: для серьёзных турниров по Injustice 2 будет предусмотрен специальный режим, где усиливающие персонажей особенности брони будут отключаться.

Ну а закончился поток информации новым трейлером, презентующим сынишку Бэтмена в роли очередного Робина: