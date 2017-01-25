 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
Метагалактический мегакинопортал
Диванные анимешники. Выпуск 4: Проклятый КГ играет: Resident Evil 7 «Оскар» 2017 года — список номинантов на получение премии Adult Swim объявил дату выхода пятого сезона «Самурая Джека» Звезда «Викингов» Трэвис Фиммел сыграет Уайатта Эрпа в новом сериале от History
ИГРЫ
 
Прямая ссылка на новость:

Injustice 2 — новые детали и трейлер Робина

Студия NetherRealm начала рассылать приглашения на участие в бетатесте Injustice 2. Письма будут отправляться волнами, так что если вы записались на тест, но ещё не получили доступ — не волнуйтесь. Тестирование продлится целый месяц, так что и до вас очередь почти наверняка дойдёт.

Поначалу участникам беты будут доступны четыре персонажа: Бэтмен, Супермен, Супергёрл и Атроцитус, но авторы не исключают, что в итоге этот список будет расширен. По пути они пообещали, что Injustice 2 превзойдёт набор бойцов из первой части уже на старте, так что десяток DLC-воителей — это не попытка продать меньше контента за большие деньги, а желание очень серьёзно расширить и без того масштабную игру.

Ещё они подтвердили очевидное: для серьёзных турниров по Injustice 2 будет предусмотрен специальный режим, где усиливающие персонажей особенности брони будут отключаться.

Ну а закончился поток информации новым трейлером, презентующим сынишку Бэтмена в роли очередного Робина:

 
 
+ Обсудить
Темы
 
Видео Injustice 2 (PlayStation 4, Xbox One)

Похожие материалы

 
Injustice 2 — сюжетный трейлер
 
Герои DC сразятся в мае.
 
Injustice 2 — 9 персонажей за 40 долларов

Тоже интересно

 
Кино «На игле 2» — следующий фильм Дэнни Бойла
 
Кино Тупотоп: Как ходили по-маленькому, чтобы отбить бюджет
 
Кино Рецензия на фильм «Интервью»
 
Кино Расширенный отрывок фильма «Мстители: Эра Альтрона»
 
Задайте вопросы подкасту «Ноль кадров в секунду»
 
Трейлер с E3-2014 игры Metal Gear Solid V: The Phantom Pain
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
Нашли ошибку в мобильной версии?
КГ в соцсетях
ВКонтакте.Кино ВКонтакте.Игры ВКонтакте.Аниме YouTube
Виджет Яндекса

Все новости

О кино

О сериалах

Об играх

Об аниме

Новости от GameMag
Final Fantasy XII: The Zodiac Age - появился список трофеев ремастера детища Ясуми Мацуно и Хироюки Ито Шведский ритейлер Webhallen: геймеры предзаказывают Nintendo Switch активнее, чем PlayStation 4 в свое время Injustice 2 - разработчики показали битву Бэтмена и Робина в новом геймплейном трейлере и начали рассылку приглашений на ЗБТ Resident Evil 7 - графику игры для консолей сравнили с компьютерной версией на максимальных настройках С официального сайта Xbox исчезло упоминание о совместимости Xbox Scorpio с продвинутыми VR-решениями
Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News Наруто Гранд
© 2002–2017 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика