Студия Arkane обнародовала дату выхода Prey, опубликовала новый трейлер и рассказала, какие бонусы ждут тех, кто решит оформить предзаказ.

Дата выхода Prey — 5 мая.

Бонусы заинтересуют в первую очередь тех, кто любит с первых же минут рушить бережно выверенный баланс игры: в специальное DLC войдут три нейромода для прокачки способностей, две аптечки, стартовый набор для создания предметов и оружия, уникальный семейный дробовик Моргана Ю, чертежи по созданию дробовиков и патронов к ним, а также эксклюзивный мод, сокращающий траты игровых ресурсов.

Что до нового трейлера Prey, то его вам лучше посмотреть самостоятельно. Благо, доступен он как на языке оригинала, так и в дубляже.

Оригинал:

Дубляж: