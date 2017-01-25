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Первоисточник: www.hollywoodreporter.com Прямая ссылка на новость:

Мэри-Луиз Паркер влилась в актёрский состав сериала «Мистер Мерседес»

Обладательница «Золотого глобуса» Мэри-Луиз Паркер («Дурман») сыграет одну из важных ролей в сериале по роману Стивена Кинга «Мистер Мерседес» на канале AT&T Audience.

Книга повествует об отставном детективе Билле Ходжесе (Брендан Глисон), который получает анонимные письма от жестокого преступника, въехавшего на угнанном «Мерседесе» в толпу горожан, и берётся за собственное расследование этого загадочного и опасного дела, пытаясь предотвратить новые жертвы.

Мэри-Луиз Паркер сыграет Джанель «Джейни» Паттерсон — сестру Оливии Трелони, хозяйки злосчастного автомобиля. Джейни — умная и решительная женщина — одна из тех, кто помогает Биллу в поимке маньяка.

Кроме Брендана Глисона («Грань будущего») в «Мистере Мерседесе» сыграют Гарри Тредэвэй («Ужасы по дешёвке») в роли злодея «Мистера Мерседеса», Энн-Маргрет («Рэй Донован») и Келли Линч («Город мечты»).

Адаптацией литературного первоисточника занимается Дэвид Э. Келли («Голиаф»), он же выступает шоураннером проекта. Режиссирует Джек Бендер («Игра престолов»). Оба числятся исполнительными продюсерами наряду с Марти Бауэном и Уиком Годфри. Премьера назначена на осень.

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